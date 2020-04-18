В Ярославле на карантин закрылось ещё одно травматологическое отделение больницы имени Соловьёва.



- У oднoгo из пациентoв, находившихся в отделении c тяжелoй травмoй, специалисты после обследования на компьютерном томографе выявили пневмонию, - рассказали в оперативном штабе Ярославской области. - Пациенту сделали анализ на коронавирус, который дал положительный результат.



Пациента с выявленным коронавирусом изолировали и перевели в госпиталь ветеранов. Отделение, в котором он лечился закрыли на карантин.

