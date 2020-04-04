Врач подчеркнул, что гулять беременным и молодым мамам с детьми всё же полезно. Но это стоит делать в деревне на своём участке или в лесу, а не там, где могут быть другие люди. Также Игорь Чепрасов рассказал, как можно убить вирус и обезопасить свои вещи.

Помните, что медики рекомендуют по возможности отказаться от посещения массовых мероприятий и мест скопления людей. Мойте руки чаще, прикрывайте лицо, когда чихаете или кашляете. Проветривайте помещение и делайте влажную уборку.

В редакцию 76.RU каждый день приходят десятки вопросов, связанных с безопасностью во время угрозы распространения новой коронавирусной инфекции. Мы собрали самые часто задаваемые вопросы и адресовали их врачам. Накануне мы опубликовали ответы на них.