Из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции особенно переживают беременные женщины и молодые мамы. Инфекционист из Ярославля их успокоил — рассказал, как им быть в это непростое время.
— Беременные женщины своим фактом беременности уже защищены, — рассказал порталу 76.RU врач-инфекционист Игорь Чепрасов. — Это не значит, что они не могут заболеть, но, скорее всего, у них заболевание будет протекать так же легко, как у детей и подростков. Чем меньше нервов они потратят, тем спокойнее будет ребёнок в утробе матери. А ребёнок может спать в коляске и на балконе. Можно и в комнате — откройте окошко. Для ребёнка не так важно обязательное пребывание на улице, улицу ему можно сделать и дома.
Врач подчеркнул, что гулять беременным и молодым мамам с детьми всё же полезно. Но это стоит делать в деревне на своём участке или в лесу, а не там, где могут быть другие люди. Также Игорь Чепрасов рассказал, как можно убить вирус и обезопасить свои вещи.
Помните, что медики рекомендуют по возможности отказаться от посещения массовых мероприятий и мест скопления людей. Мойте руки чаще, прикрывайте лицо, когда чихаете или кашляете. Проветривайте помещение и делайте влажную уборку.
В редакцию 76.RU каждый день приходят десятки вопросов, связанных с безопасностью во время угрозы распространения новой коронавирусной инфекции. Мы собрали самые часто задаваемые вопросы и адресовали их врачам. Накануне мы опубликовали ответы на них.
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