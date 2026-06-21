НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+18°C

Сейчас в Ярославле
Погода+18°

облачно, без осадков

ощущается как +17

3 м/c,

сев.

 757мм 59%
Подробнее
2 Пробки
USD 73,44
EUR 84,17
Отменили два троллейбуса
Очереди на заправках
Кому доверить бизнесс-процессы
Переехали в Ярославль
Где в Ярославле жить хорошо?
Работа врача в селе
Афиша на выходные
Судьба заброшки
Закроют гипермаркет
Здоровье «Не дольше нескольких минут»: педиатр объяснила, как гулять с малышами в жару — видео

«Не дольше нескольких минут»: педиатр объяснила, как гулять с малышами в жару — видео

Главный специалист Ярославской области дала простые правила

96
Содержание
30-градусная жара&nbsp;— вызов для молодых мам | Источник: Дарья Пона / 74.RU30-градусная жара&nbsp;— вызов для молодых мам | Источник: Дарья Пона / 74.RU

30-градусная жара — вызов для молодых мам

Источник:

Дарья Пона / 74.RU

Большинство взрослых даже не представляют, насколько беззащитны и хрупки новорожденные дети. Они не понимают границ собственного тела, не знают, что у них есть руки и ноги. А еще у младенцев не работает терморегуляция.

На дворе лето, 30-градусная жара то и дело накрывает разные регионы России. Как одевать малышей в такую погоду? Об этом редакции 76.RU рассказала главный педиатр ГБУЗ ЯО «Областная детская клиническая больница» Марина Писарева.

«Представьте себе, малыш — это маленький цветочек, который еще только распускается. Солнце, конечно, полезно, ведь витамин D никто не отменял, но оно может стать настоящим испытанием для тонкой кожи младенца. Вот почему мы обязаны создать комфортные условия даже в самую жаркую погоду», — объяснила Марина Писарева.

Что надевать малышу в 25+ градусов

При выборе одежды для новорожденных стоит обратить внимание на состав. В жару, как рассказала врач, подойдут тонкие хлопковые вещи.

<p>Марина Писарева</p><p>Марина Писарева</p>

Выбирайте одежду исключительно из натуральных тканей: хлопка, льна или бамбукового волокна. Они хорошо пропускают воздух и позволяют коже дышать свободно.

Марина Писарева

главный педиатр Ярославской области

Не стоит укутывать ребенка в несколько слоев ткани. Запомните — минимум одежды!

«В сильную жару лучше всего подойдет тонкая футболочка и легкий подгузник-памперс или штанишки-шортики. Никаких синтетических материалов, чтобы избежать перегрева и раздражения кожи», — подчеркнула главный педиатр.

Перед выходом на улицу также не забывайте надеть на ребенка головной убор — кепку, панамку или шляпку. Он поможет защитить голову и шею малыша от солнечных лучей.

Позаботиться нужно и о ножках — наденьте малышу носки.

«Особенно если ребенок находится в коляске или лежит на коврике. Ножки часто страдают первыми от перегрева, поэтому легкая пара хлопковых носочков станет отличным решением, — пояснила Марина Писарева.

Советы педиатра об уходе за малышами

Источник:

Екатерина Тарыгина / 76.RU

Главный педиатр также рассказала о солнцезащитной одежде для детей. Она не дает ультрафиолетовым лучам (UPF) добраться до кожи.

«Это отличное решение, когда собираешься провести много времени на улице. Такая ткань блокирует вредные солнечные лучи, сохраняя прохладу внутри», — дополнила врач.

Читайте также

Сколько можно находиться на солнце

Как рассказала Марина Писарева, маленьким детям категорически нельзя находиться под прямыми солнечными лучами дольше нескольких минут. Их кожа настолько тоненькая, что быстро перегревается и получает ожоги. Педиатр призвала запомнить несколько простых правил:

  • если гуляете днем — выбирайте тенистые места, парки с деревьями, аллеи с густой зеленью;

  • всегда держите рядом бутылочку воды и предлагайте ребенку пить водичку почаще;

  • не забывайте про солнцезащитные средства с высоким SPF-фактором (от 50+), специально разработанные для младенцев. Наносить крем нужно тонким слоем (минимум за полчаса до выхода на улицу) и обновлять каждые два часа;

  • избегайте прогулок с 11:00 до 16:00, когда солнце наиболее активно.

Ранее педиатр из Ярославля назвала самые распространенные ошибки, которые допускают родители при лечении ОРВИ у детей. На что обратить внимание при болезни — рассказали в этом материале.

ПО ТЕМЕ
Екатерина ТарыгинаЕкатерина Тарыгина
Екатерина Тарыгина
корреспондент
Врач-педиатр Детская больница Новорожденный Уход за кожей
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
12 минут
Где жара?
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Аннулированные работы, контроль за временем: учитель из Ярославля честно рассказал об изнанке ЕГЭ
учитель из Ярославля
Мнение
Муж попросит добавки, а ребенок съест сам: 7 идей быстрых и вкусных завтраков
Анастасия Ильина
Главный редактор NGS42.RU
Мнение
«Просто разрыв»: ярославцы съездили в Турцию на машине и рассказали, сколько им это стоило
Иван Красовский
Роуд-трипы
Мнение
Тонкая материя искусства: о чем получился фильм «Мать Мария» с Энн Хэтэуэй и стоит ли его смотреть
Кирилл Титов
Мнение
Мажоров — на верфи: почему «Холоп 3» получился не хуже прошлых частей, но смотреть его необязательно
Надежда Губарь
Рекомендуем