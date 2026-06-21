«Не дольше нескольких минут»: педиатр объяснила, как гулять с малышами в жару — видео

30-градусная жара — вызов для молодых мам Источник: Дарья Пона / 74.RU

Большинство взрослых даже не представляют, насколько беззащитны и хрупки новорожденные дети. Они не понимают границ собственного тела, не знают, что у них есть руки и ноги. А еще у младенцев не работает терморегуляция.

На дворе лето, 30-градусная жара то и дело накрывает разные регионы России. Как одевать малышей в такую погоду? Об этом редакции 76.RU рассказала главный педиатр ГБУЗ ЯО «Областная детская клиническая больница» Марина Писарева.

«Представьте себе, малыш — это маленький цветочек, который еще только распускается. Солнце, конечно, полезно, ведь витамин D никто не отменял, но оно может стать настоящим испытанием для тонкой кожи младенца. Вот почему мы обязаны создать комфортные условия даже в самую жаркую погоду», — объяснила Марина Писарева.

Что надевать малышу в 25+ градусов

При выборе одежды для новорожденных стоит обратить внимание на состав. В жару, как рассказала врач, подойдут тонкие хлопковые вещи.

Выбирайте одежду исключительно из натуральных тканей: хлопка, льна или бамбукового волокна. Они хорошо пропускают воздух и позволяют коже дышать свободно. Марина Писарева главный педиатр Ярославской области

Не стоит укутывать ребенка в несколько слоев ткани. Запомните — минимум одежды!

«В сильную жару лучше всего подойдет тонкая футболочка и легкий подгузник-памперс или штанишки-шортики. Никаких синтетических материалов, чтобы избежать перегрева и раздражения кожи», — подчеркнула главный педиатр.

Перед выходом на улицу также не забывайте надеть на ребенка головной убор — кепку, панамку или шляпку. Он поможет защитить голову и шею малыша от солнечных лучей.

Позаботиться нужно и о ножках — наденьте малышу носки.

«Особенно если ребенок находится в коляске или лежит на коврике. Ножки часто страдают первыми от перегрева, поэтому легкая пара хлопковых носочков станет отличным решением, — пояснила Марина Писарева.

Советы педиатра об уходе за малышами Источник: Екатерина Тарыгина / 76.RU

Главный педиатр также рассказала о солнцезащитной одежде для детей. Она не дает ультрафиолетовым лучам (UPF) добраться до кожи.

«Это отличное решение, когда собираешься провести много времени на улице. Такая ткань блокирует вредные солнечные лучи, сохраняя прохладу внутри», — дополнила врач.

Сколько можно находиться на солнце

Как рассказала Марина Писарева, маленьким детям категорически нельзя находиться под прямыми солнечными лучами дольше нескольких минут . Их кожа настолько тоненькая, что быстро перегревается и получает ожоги. Педиатр призвала запомнить несколько простых правил:

если гуляете днем — выбирайте тенистые места, парки с деревьями, аллеи с густой зеленью;

всегда держите рядом бутылочку воды и предлагайте ребенку пить водичку почаще;

не забывайте про солнцезащитные средства с высоким SPF-фактором (от 50+), специально разработанные для младенцев. Наносить крем нужно тонким слоем (минимум за полчаса до выхода на улицу) и обновлять каждые два часа;

избегайте прогулок с 11:00 до 16:00, когда солнце наиболее активно.