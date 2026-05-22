Всего 5 действий в день: психолог раскрыла привычки счастливых людей

Прекрасная привычка всегда находить время и возможность, чтобы осознанно поблагодарить людей за что-то. Это помогает переключить фокус с проблем на позитивные аспекты жизни . Например, во многих семьях есть традиция говорить аргументированное «спасибо» своим близким за ужином или завтраком, да и просто так, если есть повод. Но каждый день!

Начинать и заканчивать день, концентрируясь на хорошем

Короткая утренняя и вечерняя практика — ведение дневника благодарности или простое перечисление 3–5 приятных событий в этот день или в жизни в целом — помогает настроить мозг на поиск позитива.

Есть отличный трюк, который поможет придерживаться этого правила регулярно. Найдите себе «друга по благодарности» и договоритесь отправлять друг другу ежедневные сообщения про то, что вас порадовало. Еще помогут специальные приложения в Сети или дневник либо записная книжка под рукой. Психологи также советуют ставить будильник на определенное время каждый день, чтобы не забывать о такой полезной привычке.