Всего 5 действий в день: психолог раскрыла привычки счастливых людей

Счастье — это результат осознанного отношения к жизни, а не случайное везение или удача. Наука доказывает, что благополучия и радости больше у тех, кто обладает определенным набором полезных привычек. Как утверждает психолог Сьюзи Петтит, существует пять ежедневных действий, которые счастливые люди выполняют регулярно, даже преодолевая внутреннее сопротивление. Список практик приводит Доктор Питер».
Превращать благодарность в ежедневный ритуал
Прекрасная привычка всегда находить время и возможность, чтобы осознанно поблагодарить людей за что-то. Это помогает переключить фокус с проблем на позитивные аспекты жизни. Например, во многих семьях есть традиция говорить аргументированное «спасибо» своим близким за ужином или завтраком, да и просто так, если есть повод. Но каждый день!
Начинать и заканчивать день, концентрируясь на хорошем
Короткая утренняя и вечерняя практика — ведение дневника благодарности или простое перечисление 3–5 приятных событий в этот день или в жизни в целом — помогает настроить мозг на поиск позитива.
Есть отличный трюк, который поможет придерживаться этого правила регулярно. Найдите себе «друга по благодарности» и договоритесь отправлять друг другу ежедневные сообщения про то, что вас порадовало. Еще помогут специальные приложения в Сети или дневник либо записная книжка под рукой. Психологи также советуют ставить будильник на определенное время каждый день, чтобы не забывать о такой полезной привычке.
Намеренно делать паузы, чтобы заметить хорошее
Даже короткая остановка в середине дня, для того чтобы осмотреться и найти что-то приятное прямо сейчас, помогает ощутить радость от мелочей. Оглянитесь вокруг. Что хорошего в вашей жизни? Найдите что-нибудь, чем можно насладиться. Посмотрите в окно. Красивое ли небо? А как прекрасен цветок на окне! Замедлитесь, чтобы насладиться мелочами в жизни.
Исследование показало: чем чаще человек целенаправленно задумывается, что прекрасного произошло с ним, даже в мелочах, тем больше его мозг находит и другие подтверждения, что в его жизни всё идет хорошо.
Выходить за пределы своей зоны комфорта
Счастливые люди понимают, что их проблемы не уникальны. Они видят это и замечают: всё может быть гораздо хуже. Выйти за рамки своих проблем и сложностей помогает сознательное знакомство с жизнью других людей, просмотр документальных фильмов о чужих трудностях. Это помогает острее ценить собственные блага. Путешествия — еще один отличный способ расширить кругозор. Многие знают, как приятно и радостно вернуться в свой привычный и удобный дом после поездки.
Перенаправлять свои мысли в реальном времени
Вместо того чтобы зацикливаться на том, что у вас в жизни не так, лучший способ ощутить радость — сосредоточиться на том, что в данный момент у вас хорошо. Наши негативные чувства появляются именно из-за мыслей, которые мы прокручиваем в голове. Если разорвать этот порочный круг негативного мышления и перенаправить свой разум на более позитивные мысли, настроение в разы улучшится.
Важно позволять себе какое-то время попереживать, если вы испытываете негативные эмоции из-за каких-то событий в жизни, дать им право на существование, а не отрицать их. Но не стоит погружаться в них с головой и надолго.
