На прилавках появились первые майские арбузы. Откуда их везут и стоит ли покупать не в сезон — спросили агронома

Здоровье Эксклюзив

Цена вопроса — 200–400 рублей за килограмм

Арбузы можно найти и в магазинах, и в овощных ларьках

В магазинах и в овощных ларьках по всей России уже вовсю продают арбузы. Пока что их не так много, как летом, да и сейчас они дороже — в среднем 200–400 рублей за килограмм. Безопасно ли есть такие ранние ягоды? Наши коллеги из 29.RU спросили у агронома.

«Арбуз способен накапливать токсичные объемы нитратов, — рассказал Владимир Викулов. — Условия их накопления — это, во-первых, избыток удобрения, которое используют для более высокого роста и повышения урожая. Во-вторых, недостаток тепла и солнца. Если нитраты есть в зелени — петрушке, например, — то мы не съедим ее много. А с арбузом гораздо проще: его можно съесть и полкило, и килограмм. И зачастую люди получают достаточно тяжелые расстройства — особенно это касается детей, пожилых, или покупателей с ослабленным кишечником».

В супермаркетах арбузы дороже, чем в фруктовых ларьках

По словам агронома, по внешнему виду арбуза сложно определить отсутствие или избыточное количество нитратов.

«Какое-то их количество всегда есть, и наш организм справляется с ними. Но к покупке внесезонных арбузов нужно подходить очень аккуратно. Конечно, они могут быть вкусными, но ими лучше не увлекаться — тогда можно минимизировать возможный вред», — поясняет он.

В интернете также распространяется слух о том, что якобы в плоды арбуза для лучшего созревания могут вкалывать различные добавки, вплоть до мочи. Владимир Викулов считает, что это миф, пошедший от того, что растения удобряют мочевиной — популярной подкормкой.

«Мочевина — это карбамид, высокоэффективное минеральное удобрение. Его используют как в сухом виде для подкормки, так и в жидком — для опрыскивания растений. Вкалывать ее в каждый арбуз навряд ли будет эффективно, потому что будет травмироваться плод. Избыточная локальная концентрация вещества скорее всего вызовет некроз тканей, и с арбузом ничего хорошего не случится. Скорее всего это миф, этим никто не занимается. Гораздо эффективнее просто подкормить растение большим количеством мочевины — эффект будет достойней, скажем так», — рассуждает агроном.

Во многих городах можно купить не только арбузы, но и дыни. Везут их в основном из Китая и Ирана

Ранее агроном рассказал, покупать ли раннюю привозную клубнику. Узнайте, какой эта ягода может быть на вкус, чем отличается от местной и стоит ли поедать ее килограммами.

Юрий Скородумов
Корреспондент
Гость
14 минут
Нитраты и прочее тема отдельная, а вот почему не узнали откуда арбузики? Вполне возможно, что там, откуда они самый сезон, просто везти далеко, да и землицы под сельское хозяйство маловато, вот и дорогие.
