«Процессы уже шли»: звезда «Ворониных» Екатерина Волкова загремела в больницу

Звезда сериала «Воронины» (18+) Екатерина Волкова вышла на связь с поклонниками из больничной палаты. Оказалось, ей провели операцию по удалению новообразования. Подробностями звезда делиться не хочет, говорит, что «личное». Однако актриса призналась, что немного волновалась из-за удаления.
— Операция позади, всё прошло штатно, как и говорили врачи. Чувствую себя нормально, — написала актриса в своих соцсетях.
Екатерина Волкова поделилась, что долго оттягивала обследование, да и в целом не любит ходить к врачу. Оказалось, что пока она медлила и считала себя «железной» — в ее организме бессимптомно росли опухоли.
— Когда я наконец собралась и прошла базовое обследование, оказалось, что нашли кое-что в одном месте, и еще кое-что — в другом. Всё решаемо, не фатально, но факт остается фактом, без симптомов процессы уже шли, — рассказала актриса.
Вместе с тем Екатерина Волкова обратилась к своим подписчицам — чтобы они не ждали боли.
— Я не призываю жить в клиниках или паниковать из-за каждого прыщика. Я призываю к скучной, рутинной, взрослой дисциплине: раз в год приходить к гинекологу, делать УЗИ молочных желез, УЗИ органов малого таза, сдавать базовые анализы, — призвала Волкова.
Поддержать звезду в больницу приехала ее коллега и подруга Юлия Куварзина.
Долго на больничном Волкова задерживаться не собиралась: не успев выписаться, она начала заниматься заменой разбитого стекла в машине.
Не так давно Екатерина Волкова уже попадала в новостные ленты и тоже не по веселому поводу: ее уволили из Театра комедии по статье «старая». Актриса призналась, что никакой боли из-за увольнения она не почувствовала — слишком абсурдной оказалась для нее ситуация.