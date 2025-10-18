Чтобы не сохла и не шелушилась: 6 простых советов, как защитить кожу в период холодов и отопления

Как ухаживать за кожей в холода Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

С наступлением отопительного сезона у многих людей кожа начинает сохнуть. Мы пообщались с дерматовенерологом-трихологом из клиники доктора Романовой и медицинского центра «Эвита» Эльзой Логиновой, чтобы узнать, как помочь коже в холодные месяцы.

Сначала — определяем тип кожи

Чтобы подобрать необходимый уход, нужно определить ее тип. Эксперт отметила основные признаки, по которым это можно сделать.

Нормальный тип — однотонный цвет и рельеф кожи, мягкая, матовая текстура, хороший водно-липидный баланс. Поры не расширены.

Сухой тип — кожа тонкая, достаточно чувствительна к внешним факторам, часто склонна к шелушениям и покраснениям. Поры практически незаметны, за счет обезвоженности дермы и сниженной активности сальных желез. Кожа склонна к потере упругости и появлению мелких морщин.

Комбинированный тип — сочетает в себе признаки жирной кожи в Т-зоне (лоб, нос, подбородок) и признаки сухой в области щек и скул (U-зона).

Жирный тип — кожа склонна к жирному блеску и высыпаниям (акне) за счет интенсивного выделения кожного сала. Поры расширенные. Кожа достаточно плотная, отличается неровной структурой, но менее чувствительна к влиянию факторов окружающей среды.

Как отопление влияет на кожу

По словам Эльзы Логиновой, отопление очень высушивает воздух и снижает его влажность в помещениях. В результате влага с поверхности кожи испаряется значительно быстрее.

«Кожа теряет свою эластичность, становится склонной к шелушениям. Снижается скорость обновления клеток и уменьшается секреция сальных желез», — пояснила специалист.

На все типы кожи, по мнению врача, отопление влияет по-разному. Если кожа нормальная или сухая — отопление усиливает обезвоженность, в эпидермисе нарушается гидробаланс, страдает липидный барьер.

«Это приводит к еще большей сухости и шелушению кожи. Сухой воздух усиливает покраснения и вызывает раздражения», — рассказала эксперт.

На жирную и комбинированную кожу, как отметила Эльза Логинова, обезвоживание провоцирует гиперсекрецию сальных желез. Из-за этого усиливается блеск и выделение себума (маслянистый секрет, который вырабатывают сальные железы).

Помогают ли увлажнители воздуха?

Комфортный уровень влажности в помещении, по словам специалиста, должен составлять примерно 40-60%. При его снижении происходит испарение влаги с поверхности кожи, она становится обезвоженной. Врач рекомендует использовать увлажнитель, он помогает решить эту проблему, восполняет недостаток влаги.

«При отсутствии увлажнителя его можно попробовать сымитировать. Для этого потребуются мокрая простыня или полотенце, повешенное на батарею. Также можно поставить емкости с водой рядом с батареями», — посоветовала дерматовенеролог.

Какие уходовые средства использовать

По словам эксперта, кожа в отопительный сезон нуждается в дополнительной заботе. Эльза Логинова рекомендует добавить в уход увлажняющие крема с содержанием в составе гиалуроновой кислоты, глицерина, пантенола, аминокислот, молочной кислоты и мочевины.

Отдельно специалист выделяет крема, которые восстановят липидный барьер. В их составе должны быть холестерол, алантоин и сквалан.

Особое внимание Эльза Логинова обратила на питательные маски и средства с spf.

«Зимой и осенью солнце тоже активно, поэтому пользуемся солнцезащитными средствами, чтобы избежать дополнительного пересушивания кожи. Для светлой кожи это spf 50+, для темной — spf 30-50», — поделилась эксперт.

Как защититься от мороза и ветра

Защитить кожу от воздействия низких температур и ветра помогут специальные колд-крема. Дерматовенеролог пояснила, что в них содержатся необходимые компоненты (воск, масла, жиры), которые формируют защитный барьер, удерживая влагу в коже.

«При температуре от 0 градусов начинаем использовать. Особенно колд-крема важны детям, людям с сухой и чувствительной кожей, с хроническими заболеваниями и тем, кто долгое время находится на улице», — добавила Эльза Логинова.

Чтобы защитный барьер успел сформироваться, врач рекомендует наносить средство за 20-30 минут до выхода на улицу.

Что такое «холодовая аллергия» и как с ней быть

Отдельный уход требуется для людей с холодовой аллергией. Дерматовенеролог пояснила, что это такое состояние кожи, при котором возникает псевдоаллергическая реакция. Истинный аллерген в организме отсутствует, но его заменяет мороз и холод.

«Вследствие охлаждения повреждается оболочка клеток и наружу выходит гистамин — один из главных провокаторов аллергии. Может появиться зуд, жжение кожи, покраснение и отеки на открытых участках тела и тех, которые подвержены большему охлаждению», — дополнила специалист.

По словам эксперта, реакции могут возникать и при контакте с холодной водой. Чтобы определить, есть ли аллергия на холод, врач рекомендует приложить кусочек льда к предплечью на 2-3 минуты. При наличии аллергии на коже появятся характерные высыпания.

Чтобы помочь такой коже справиться с холодами, эксперт посоветовала использовать мягкие средства для очищения кожи (в составе без агрессивных ПАВ), исключить спирты в составе средств для тонизации кожи и умываться теплой или прохладной водой.