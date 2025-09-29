Питание, стресс или курение? Врач из Ярославля объяснила, что убивает сердце

Врач рассказала, как питание влияет на сердце Источник: Александра Мамонтова / 76.RU, Министерство здравоохранения Ярославской области

Кардиолог из Ярославля рассказала, как неправильное питание может сказаться на сердце. По мнению Натальи Сударевой, ключевым фактором сердечно-сосудистых проблем является высокий уровень холестерина, на который сильно влияет рацион.

«Чтобы снизить этот показатель, рекомендуется ограничить употребление в пищу насыщенных жиров. Таких продуктов, как пицца, фастфуд, кремовые десерты, крекеры, чипсы, жирное мясо, переработанная мясная продукция, молочные продукты повышенной жирности», — уточнила врач.

29 сентября во всем мире отмечается День сердца. Министерство здравоохранения по Ярославской области объявило неделю с 29 сентября по 5 октября временем ответственного отношения к сердцу.

Вместо этого в рацион следует включать больше овощей, фруктов, нежирного мяса и рыбы, цельнозерновые крупы и бобовые. В качестве перекусов лучше выбирать орехи или семена, а привычное масло заменить на нерафинированное растительное.

«У некоторых людей определенные диетические предпочтения приводят к нарушению толерантности к глюкозе. При этом рекомендуется изменить питание. Ограничивать употребление глюкозы в пищу — не более 30 граммов сладостей в день», — рассказала кардиолог Наталья Сударева.

В России, как и во всем мире, сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смертности.

При этом эксперт подчеркнула, что питание — только один из факторов. Еще одна проблема — ожирение, которое требует изменения пищевого поведения, регулярной физической активности не менее 150 минут в неделю и контроля массы тела.

«Хронический стресс, тревожность и депрессивные переживания через активацию нейроэндокринных механизмов повышают уровень воспалительных процессов и эндотелиальную дисфункцию, что приводит к ускорению развития гипертонии, инсулинорезистентности и атеросклероза», — отметила врач.

Поскольку полностью исключить стрессовые ситуации в жизни невозможно, Наталья Сударева рекомендует чаще отдыхать и расслабляться. А чтобы зарядиться энергией на весь день, эксперт советует спать 6–8 часов.