Питание, стресс или курение? Врач из Ярославля объяснила, что убивает сердце

Питание, стресс или курение? Врач из Ярославля объяснила, что убивает сердце

Кардиолог дала советы, как сохранить здоровье

Кардиолог из Ярославля рассказала, как неправильное питание может сказаться на сердце. По мнению Натальи Сударевой, ключевым фактором сердечно-сосудистых проблем является высокий уровень холестерина, на который сильно влияет рацион.

«Чтобы снизить этот показатель, рекомендуется ограничить употребление в пищу насыщенных жиров. Таких продуктов, как пицца, фастфуд, кремовые десерты, крекеры, чипсы, жирное мясо, переработанная мясная продукция, молочные продукты повышенной жирности», — уточнила врач.

29 сентября во всем мире отмечается День сердца. Министерство здравоохранения по Ярославской области объявило неделю с 29 сентября по 5 октября временем ответственного отношения к сердцу.

Вместо этого в рацион следует включать больше овощей, фруктов, нежирного мяса и рыбы, цельнозерновые крупы и бобовые. В качестве перекусов лучше выбирать орехи или семена, а привычное масло заменить на нерафинированное растительное.

«У некоторых людей определенные диетические предпочтения приводят к нарушению толерантности к глюкозе. При этом рекомендуется изменить питание. Ограничивать употребление глюкозы в пищу — не более 30 граммов сладостей в день», — рассказала кардиолог Наталья Сударева.

В России, как и во всем мире, сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смертности.

При этом эксперт подчеркнула, что питание — только один из факторов. Еще одна проблема — ожирение, которое требует изменения пищевого поведения, регулярной физической активности не менее 150 минут в неделю и контроля массы тела.

«Хронический стресс, тревожность и депрессивные переживания через активацию нейроэндокринных механизмов повышают уровень воспалительных процессов и эндотелиальную дисфункцию, что приводит к ускорению развития гипертонии, инсулинорезистентности и атеросклероза», — отметила врач.

Поскольку полностью исключить стрессовые ситуации в жизни невозможно, Наталья Сударева рекомендует чаще отдыхать и расслабляться. А чтобы зарядиться энергией на весь день, эксперт советует спать 6–8 часов.

Кардиолог подчеркнула, что вредные привычки, особенно курение, значительно повышают риск сердечно-сосудистых заболеваний. По ее словам, более 40% взрослых имеют высокое давление, поэтому после 40 лет важно регулярно измерять АД утром и вечером. Нормальным считается не выше 135/85 мм рт. ст.

Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
