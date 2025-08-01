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Здоровье Обзор Метеозависимые, сохраняем спокойствие! Календарь магнитных бурь в августе 2025 года

Метеозависимые, сохраняем спокойствие! Календарь магнитных бурь в августе 2025 года

Рассказываем, какие сюрпризы приготовило нам Солнце на этот раз

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В этом месяце солнце обещает светить и греть, а вот активничать назло метеозависимым&nbsp;— нет | Источник: Илья Бархатов / 74.RUВ этом месяце солнце обещает светить и греть, а вот активничать назло метеозависимым&nbsp;— нет | Источник: Илья Бархатов / 74.RU

В этом месяце солнце обещает светить и греть, а вот активничать назло метеозависимым — нет

Источник:
Илья Бархатов / 74.RU

Вы вроде бы выспались, а с самого утра чувствуете усталость или, наоборот, раздражение без причины? Многие связывают такие перепады с магнитными бурями и привычно заглядывают в календарь, нет ли сейчас вспышек на Солнце или там разыгрывается шторм. Мы проверили прогноз геомагнитной активности Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ и уже знаем, чего ждать в ближайший месяц.

Что такое магнитная буря

Так называют всплеск геомагнитной активности, вызванный возмущениями в магнитном поле Земли. Они чаще всего происходят после мощных выбросов плазмы и солнечного ветра с поверхности Солнца. Когда эти потоки достигают нашей планеты, они сталкиваются с магнитосферой — своеобразным защитным экраном Земли, который реагирует на внешнее воздействие вспышками активности.

Ученые из Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ отслеживают магнитные бури и заранее предупреждают о них. Уровень солнечной активности измеряют в баллах по шкале от G1 до G5. Сила магнитной бури зависит от того, насколько мощной была солнечная вспышка и под каким углом потоки частиц пришли к Земле. Эти явления могут влиять на радиосвязь, спутниковую технику и работу энергосетей.

У людей с метеозависимостью во время магнитных бурь может меняться артериальное давление, появляться головная боль, бессонница, усталость. Ученые объясняют это тем, что геомагнитные колебания могут воздействовать на сердечно-сосудистую и нервную системы, хотя официальная медицина в этом вопросе всё еще не пришла к единому мнению.

Источник: Виталий Калистратов / Городские медиаИсточник: Виталий Калистратов / Городские медиа
Источник:

Виталий Калистратов / Городские медиа

Магнитные бури в августе 2025 года

Последний летний месяц даст расслабиться всем, кто чувствует себя плохо во время магнитных бурь. По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, в целом на протяжении августа геомагнитная обстановка будет спокойной.

Возмущенную магнитосферу Земли ученые ждут 7–8, 19–20 августа, а также с 28 по 30 августа. В эти дни суточный геомагнитный индекс будет на уровне 4 — может ощущаться легкий дискомфорт, особенно у людей с хроническими заболеваниями.

А вот магнитных бурь в этом месяце не ожидается ни одной — выдыхаем и наслаждаемся жизнью без головных болей и утомляемости. Правда, ученые предупреждают, что вспышки на Солнце могут скорректировать прогноз в любой момент.

Первая помощь метеозависимым

А если вы почувствуете дискомфорт при возмущенной магнитосфере, то следуйте простым советам, чтобы самочувствие улучшилось:

  • сократите физические нагрузки;

  • пейте больше воды;

  • чаще бывайте на свежем воздухе;

  • откажитесь от кофе, курения и спиртного;

  • займитесь медитацией;

  • ложитесь пораньше спать.

Вы замечаете влияние магнитных бурь на самочувствие?

Да, всегда чувствую
Иногда ощущаю
Нет, вообще не чувствую
Что за магнитные бури? Первый раз слышу
Не знаю, но теперь буду следить по календарю
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Анна ГолубницкаяАнна Голубницкая
Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
Солнце Геомагнитная активность Магнитная буря Август Прогноз Метеозависимость Головная боль Плохое самочувствие Давление Календарь Астрофизика
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