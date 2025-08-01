Метеозависимые, сохраняем спокойствие! Календарь магнитных бурь в августе 2025 года

В этом месяце солнце обещает светить и греть, а вот активничать назло метеозависимым — нет Источник: Илья Бархатов / 74.RU

Вы вроде бы выспались, а с самого утра чувствуете усталость или, наоборот, раздражение без причины? Многие связывают такие перепады с магнитными бурями и привычно заглядывают в календарь, нет ли сейчас вспышек на Солнце или там разыгрывается шторм. Мы проверили прогноз геомагнитной активности Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ и уже знаем, чего ждать в ближайший месяц.

Что такое магнитная буря

Так называют всплеск геомагнитной активности, вызванный возмущениями в магнитном поле Земли. Они чаще всего происходят после мощных выбросов плазмы и солнечного ветра с поверхности Солнца. Когда эти потоки достигают нашей планеты, они сталкиваются с магнитосферой — своеобразным защитным экраном Земли, который реагирует на внешнее воздействие вспышками активности.

Ученые из Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ отслеживают магнитные бури и заранее предупреждают о них. Уровень солнечной активности измеряют в баллах по шкале от G1 до G5. Сила магнитной бури зависит от того, насколько мощной была солнечная вспышка и под каким углом потоки частиц пришли к Земле. Эти явления могут влиять на радиосвязь, спутниковую технику и работу энергосетей.

У людей с метеозависимостью во время магнитных бурь может меняться артериальное давление, появляться головная боль, бессонница, усталость. Ученые объясняют это тем, что геомагнитные колебания могут воздействовать на сердечно-сосудистую и нервную системы, хотя официальная медицина в этом вопросе всё еще не пришла к единому мнению.

Источник: Виталий Калистратов / Городские медиа

Магнитные бури в августе 2025 года

Последний летний месяц даст расслабиться всем, кто чувствует себя плохо во время магнитных бурь. По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, в целом на протяжении августа геомагнитная обстановка будет спокойной.

Возмущенную магнитосферу Земли ученые ждут 7–8, 19–20 августа, а также с 28 по 30 августа . В эти дни суточный геомагнитный индекс будет на уровне 4 — может ощущаться легкий дискомфорт, особенно у людей с хроническими заболеваниями.

А вот магнитных бурь в этом месяце не ожидается ни одной — выдыхаем и наслаждаемся жизнью без головных болей и утомляемости. Правда, ученые предупреждают, что вспышки на Солнце могут скорректировать прогноз в любой момент.

Первая помощь метеозависимым

А если вы почувствуете дискомфорт при возмущенной магнитосфере, то следуйте простым советам, чтобы самочувствие улучшилось:

сократите физические нагрузки;

пейте больше воды;

чаще бывайте на свежем воздухе;

откажитесь от кофе, курения и спиртного;

займитесь медитацией;

ложитесь пораньше спать.