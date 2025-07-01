Метеочувствительные, держитесь! Календарь магнитных бурь в июле 2025 года

Мы тоже не знаем, как жить без магнитных бурь, зато можем подсказать, когда к ним нужно быть готовым Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Если вы реагируете на перемены в атмосфере сильнее, чем барометр, то готовьтесь: июль 2025 года снова принесет не одно геомагнитное возмущение. Магнитные бури в этом месяце будут накатывать волнами, и метеозависимым придется нелегко. Чтобы скачки давления, головные боли и упадок сил не застали вас врасплох, сверяйтесь с нашим календарем магнитных бурь на июль. Всё разложили по полочкам, чтобы вы смогли вовремя перейти в режим бережного отношения к себе.

Что такое магнитная буря

Магнитная буря — это всплеск активности в магнитном поле Земли, который возникает из-за вспышек на Солнце. Когда на поверхности Солнца происходит выброс заряженных частиц, они мчатся к Земле со скоростью в сотни километров в секунду. Если выброс достаточно сильный, он вызывает колебания в магнитосфере нашей планеты — так и начинается магнитная буря.

Магнитную бурю нельзя увидеть, но можно почувствовать. У метеозависимых в такие дни болит голова, скачет давление, появляется бессонница или, наоборот, сонливость, раздражительность, слабость. Порой даже техника в это время начинает вести себя странно: сбиваются навигаторы, хуже ловит связь.

Ученые из Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ отслеживают магнитные бури и заранее предупреждают о них. Уровень солнечной активности измеряют в баллах по шкале от G1 до G5: чем больше цифра, тем сильнее буря и тем выше шанс, что вы ее почувствуете. Но не паникуйте: чаще всего такие всплески краткосрочные, и, если знать, когда они случаются, можно подготовиться.

Магнитные бури в июле 2025 года

В июле солнечная активность не даст расслабиться: в течение месяца нас ждет две магнитные бури. Особенно напряженными обещают быть четыре дня: 10–11 и 22–23 июля. В эти даты метеозависимым не позавидуешь: ожидаются магнитные бури уровня G1.

Возмущенную магнитосферу ученые из Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ прогнозируют 7, 12–13, 21 и 28–29 июля. Это дни с умеренными геомагнитными колебаниями, которые могут ощущаться как легкий дискомфорт, особенно у людей с хроническими заболеваниями.

В остальные даты месяца геомагнитная обстановка спокойная, но расслабляться рано: вспышки на Солнце могут скорректировать прогноз в любой момент.

Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Как помочь себе во время магнитной бури

Вот несколько простых советов, которые помогут легче перенести магнитную бурю:

Старайтесь больше отдыхать. В такие дни лучше сократить нагрузки и не планировать ничего сверхважного. Пейте больше воды. Обезвоживание усиливает головные боли и утомляемость. Откажитесь от алкоголя и крепкого кофе. Они перегружают сосуды и нервную систему. Следите за давлением. Если у вас гипертония или другие проблемы с сердечно-сосудистой системой, держите под рукой лекарства. Больше бывайте на свежем воздухе. Даже короткая прогулка может помочь справиться с апатией и головной болью. Старайтесь не нервничать. Эмоциональные всплески только усиливают дискомфорт. Ложитесь спать пораньше. Сон — лучший способ восстановиться.