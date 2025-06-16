Правильно наносить и грамотно смывать. Как использовать солнцезащитный крем, чтобы не появились прыщи

Использовать солнцезащитный крем важно не только ради красоты, хотя без него кожа на лице рискует гораздо быстрее покрыться морщинами. Врачи предупреждают: средства с SPF помогут свести к минимуму риск рака кожи.
Как правильно пользоваться солнцезащитным кремом? Чем его смывать, чтобы потом не страдать от прыщей и забитых пор? Наши коллеги из «Доктора Питера» разбирались вместе с экспертами.
Алина Зеленкова — врач-косметолог, ведущий технолог-преподаватель учебного центра косметологии ARAVIA.
Как правильно наносить SPF
Используйте достаточное количество. На лицо — 1/2 чайной ложки, на тело взрослого человека — примерно 2 столовые ложки (около 30 мл). Недостаточное количество снижает эффективность защиты;
наносите за 15–30 минут до выхода на улицу, чтобы средство успело впитаться и начать действовать;
равномерно распределяйте средство, не забывая про уязвимые участки: уши, шею, линию роста волос, веки, губы (бальзам с SPF), кисти рук, стопы.
Как обновлять защиту
Обновляйте SPF каждые 2 часа пребывания на солнце;
обязательно обновляйте защиту после плавания, активного потоотделения или вытирания полотенцем, даже если SPF водостойкий. После вытирания солнцезащитный крем может потерять до половины своей эффективности;
поверх макияжа используйте пудру с SPF, спрей или кушон, если нельзя смыть макияж. Но они менее эффективны, чем полноценное повторное нанесение крема;
в пасмурную погоду продолжайте использовать SPF: UVA-лучи проникают через облака и стекло.
Инна Ильина — кандидат медицинских наук, доцент кафедры кожных и венерических болезней с курсом косметологии Университета РОСБИОТЕХ.
Что снижает эффективность крема
Алкоголь и отдушки в парфюмерии и декоративной косметике могут разрушать УФ-фильтры. Например, спирт в составе спреев для лица снижает стабильность авобензона — одного из ключевых химических фильтров.
Наносить солнцезащитный крем рекомендуется первым этапом ухода, а затем уже использовать декоративную косметику. Если требуется парфюм, лучше выбирать из вариантов, не повышающих фоточувствительность, и использовать поверх одежды.
Кремы с УФ-фильтрами также теряют эффективность при нагреве и контакте с кислородом. После вскрытия флакон нужно хранить, строго следуя рекомендациям производителя, как правило, в сухом месте при температуре до +25 °C. Если крем расслоился, изменил цвет, консистенцию или запах, возможно, это признаки окисления. И тогда его лучше выбросить, даже если речь идет о самой дорогой марке.
Использование просроченных средств не только бесполезно, но и опасно: распад фильтров провоцирует образование свободных радикалов, ускоряющих старение кожи.
Срок годности большинства солнцезащитных кремов — 12 месяцев, но после вскрытия их рекомендуется использовать в течение 6 месяцев. С наступлением нового летнего сезона крем лучше обновить.
Чем смывать солнцезащитный крем
Физические фильтры (оксид цинка, диоксид титана) и устойчивые химические фильтры (тиносорб, мексорил) в кремах требуют двойного очищения. Сначала кожу умывают гидрофильным маслом или мицеллярной водой, чтобы растворить водостойкие компоненты, затем можно умыться гелем с нейтральным pH. Такой метод поможет полностью удалить остатки солнцезащитного крема с вашего лица.
Для чувствительной кожи подойдут средства с церамидами или термальной водой. Агрессивные скрабы и щелочное мыло не только повреждают липидный барьер, но и усиливают сухость и раздражение кожи, что, в свою очередь, может привести к появлению пигментации.
Ранее косметолог рассказывала, как правильно выбирать и использовать косметику с гиалуроновой кислотой, которую называют эликсиром молодости. Одна из основных функций ГК — удержание влаги. Гиалуронка обеспечивает увлажнение тканей, поддерживает их эластичность и упругость, а также участвует в процессах регенерации и заживления. При выборе средства с гиалуроновой кислотой всегда внимательно изучайте состав.
— В составе продукта гиалуронка может быть указана как Hyaluronic Acid, Sodium Hyaluronate или Hydrolyzed Hyaluronic Acid. Желательно, чтобы в средстве присутствовали как высоко-, так и низкомолекулярные формы, — говорит Фатима Джумабаева. — Обязательно смотрите, подходит ли то или иное средство вашему типу кожи. Для обладательниц сухой кожи подойдут более насыщенные кремы и сыворотки, а для жирной — легкие гели и флюиды. Избегайте чрезмерного использования средств с ГК, чтобы не перегружать кожу.