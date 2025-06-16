Правильно наносить и грамотно смывать. Как использовать солнцезащитный крем, чтобы не появились прыщи

Летом, чтобы кожа радовала, важно грамотно использовать солнцезащитные средства Источник: Дарья Селенская / Городские медиа











Использовать солнцезащитный крем важно не только ради красоты, хотя без него кожа на лице рискует гораздо быстрее покрыться морщинами. Врачи предупреждают: средства с SPF помогут свести к минимуму риск рака кожи.

Как правильно пользоваться солнцезащитным кремом? Чем его смывать, чтобы потом не страдать от прыщей и забитых пор? Наши коллеги из «Доктора Питера» разбирались вместе с экспертами.

Алина Зеленкова — врач-косметолог, ведущий технолог-преподаватель учебного центра косметологии ARAVIA.

Как правильно наносить SPF

Используйте достаточное количество. На лицо — 1/2 чайной ложки, на тело взрослого человека — примерно 2 столовые ложки (около 30 мл) . Недостаточное количество снижает эффективность защиты;

наносите за 15–30 минут до выхода на улицу, чтобы средство успело впитаться и начать действовать;

равномерно распределяйте средство, не забывая про уязвимые участки: уши, шею, линию роста волос, веки, губы (бальзам с SPF), кисти рук, стопы.

Как обновлять защиту

Обновляйте SPF каждые 2 часа пребывания на солнце ;

обязательно обновляйте защиту после плавания, активного потоотделения или вытирания полотенцем , даже если SPF водостойкий. После вытирания солнцезащитный крем может потерять до половины своей эффективности;

поверх макияжа используйте пудру с SPF, спрей или кушон , если нельзя смыть макияж. Но они менее эффективны, чем полноценное повторное нанесение крема;

в пасмурную погоду продолжайте использовать SPF: UVA-лучи проникают через облака и стекло.

Инна Ильина — кандидат медицинских наук, доцент кафедры кожных и венерических болезней с курсом косметологии Университета РОСБИОТЕХ.

Что снижает эффективность крема

Алкоголь и отдушки в парфюмерии и декоративной косметике могут разрушать УФ-фильтры. Например, спирт в составе спреев для лица снижает стабильность авобензона — одного из ключевых химических фильтров.

Наносить солнцезащитный крем рекомендуется первым этапом ухода, а затем уже использовать декоративную косметику. Если требуется парфюм, лучше выбирать из вариантов, не повышающих фоточувствительность, и использовать поверх одежды.

Кремы с УФ-фильтрами также теряют эффективность при нагреве и контакте с кислородом. После вскрытия флакон нужно хранить, строго следуя рекомендациям производителя, как правило, в сухом месте при температуре до +25 °C. Если крем расслоился, изменил цвет, консистенцию или запах, возможно, это признаки окисления. И тогда его лучше выбросить, даже если речь идет о самой дорогой марке.

Использование просроченных средств не только бесполезно, но и опасно: распад фильтров провоцирует образование свободных радикалов, ускоряющих старение кожи.

Срок годности большинства солнцезащитных кремов — 12 месяцев, но после вскрытия их рекомендуется использовать в течение 6 месяцев . С наступлением нового летнего сезона крем лучше обновить.

Чем смывать солнцезащитный крем

Физические фильтры (оксид цинка, диоксид титана) и устойчивые химические фильтры (тиносорб, мексорил) в кремах требуют двойного очищения. Сначала кожу умывают гидрофильным маслом или мицеллярной водой, чтобы растворить водостойкие компоненты, затем можно умыться гелем с нейтральным pH. Такой метод поможет полностью удалить остатки солнцезащитного крема с вашего лица.

Для чувствительной кожи подойдут средства с церамидами или термальной водой. Агрессивные скрабы и щелочное мыло не только повреждают липидный барьер, но и усиливают сухость и раздражение кожи, что, в свою очередь, может привести к появлению пигментации.

Ранее косметолог рассказывала, как правильно выбирать и использовать косметику с гиалуроновой кислотой, которую называют эликсиром молодости. Одна из основных функций ГК — удержание влаги. Гиалуронка обеспечивает увлажнение тканей, поддерживает их эластичность и упругость, а также участвует в процессах регенерации и заживления. При выборе средства с гиалуроновой кислотой всегда внимательно изучайте состав.