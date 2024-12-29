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Здоровье «Корейский виноград» прогоняет «дубайский шоколад». Полезна ли трендовая ягода?

«Корейский виноград» прогоняет «дубайский шоколад». Полезна ли трендовая ягода?

Этот сорт винограда называют «шайн мускат», то есть «сияющий мускат». Во всём мире он «на вес золота»

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2 комментария

На этом фото — обычный виноград. Экзотический выглядит как бутафорский: у него ягоды круглее, плотнее, сильнее прижимаются друг к другу, а цвет — насыщенный зеленый

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В интернете тренд — «корейский виноград». Так называют сорт «шайн мускат». У него круглые ягоды в плотной ярко-зеленой кожице. О том, какими полезными свойствами обладает новомодный виноград и кому пробовать его не стоит, «Доктору Питеру» рассказала врач-диетолог Марьяна Джутова.

Где его родина

На деле виноград не корейский — его вывели в Японии в 1988 году. Уже оттуда ягоду стали поставлять в Южную Корею, где ее отправили на экспорт. Так виноград и стал «корейским».

На полки магазинов «шайн мускат» попал уже давно, однако в последние месяцы многие блогеры стали часто снимать видео с дегустацией ягоды. Из-за плотной кожуры ягодки при надкусывании хрустят, что и стараются зафиксировать на камеру некоторые пользователи.

Марьяна Джутова — врач-диетолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга).

«Шайн мускат» — это уникальный сорт винограда, который отличается от кишмиша и других привычных многим видов сладкой ягоды.

Вот главные отличия этого сорта:

  1. Вкус и аромат. «Шайн мускат» обладает насыщенной сладостью с характерным мускатным оттенком. Этот сорт особенно ценится любителями десертов и сладких вин.

  2. Кожура. У винограда тонкая, но прочная кожура, что обеспечивает хорошую сохранность ягод при транспортировке.

  3. Размер ягод. Они довольно крупные и мясистые.

  4. Устойчивость к болезням. Сорт отличается высокой устойчивостью к грибковым заболеваниям, что облегчает его выращивание.

Чем полезен «корейский виноград»

  • Содержит ресвератрол и другие антиоксидантные вещества, которые защищают клетки и снижают риск заболеваний;

  • в «корейском винограде» присутствуют витамины A, B, C, а также полезные для сердца, сосудов и нервной системы магний и калий;

  • клетчатка улучшает работу кишечника и нормализует пищеварение;

  • натуральный сахар помогает быстро восстановить силы и энергию.

Противопоказания

Несмотря на все достоинства, есть у сорта «шайн мускат» и противопоказания. Есть его нельзя:

  • людям с диабетом: для них этот сорт из-за высокого содержания сахара не лучший;

  • аллергикам: возможны индивидуальные аллергические реакции;

  • при заболеваниях ЖКТ: из-за кислотности и содержания сахара могут обостриться гастрит или язвенные болезни;

  • людям с избыточным весом: калорийность сладкого винограда требует контроля в рационе.

Кроме того, нужно учитывать и другие возможные опасности, связанные с этим сортом. Если ягоду выращивали с помощью пестицидов, то на немытом винограде могут остаться химикаты. Поэтому виноград нужно обязательно тщательно мыть. Хранить его можно в холодильнике.

Также важно помнить о чувстве меры. Слишком большие порции винограда могут спровоцировать скачки сахара в крови и привести к набору килограммов.

И о другой зеленой ягоде

Ранее мы рассказывали о другой зеленой ягоде. Это киви. Можно насладиться им, пока цены на «шайн мускат» кусаются. Тем более что киви чрезвычайно полезен.

Ученые из Университета Отаго в Новой Зеландии провели эксперимент. Они решили выяснить, как витамин С влияет на настроение, работоспособность и другие показатели. И оказалось, что ягода, которую можно найти практически в каждом магазине, помогает улучшить настроение меньше чем за неделю.

В эксперименте участвовали 155 человек от 18 до 35 лет. У всех был понижен уровень витамина С в крови. Добровольцев разделили на три группы:

  • одни получали раз в день жевательную таблетку, которая содержала 250 мг витамина С;

  • другие принимали плацебо;

  • третьи каждый день съедали по два киви сорта SunGold kiwi.

Испытание длилось восемь недель. Все это время участники оценивали жизненный тонус, настроение, психологическое благополучие, сон и физическую активность. Также у испытуемых раз в две недели измеряли концентрацию витамина С в плазме.

Результаты показали: и жевательные таблетки, и киви помогли поднять уровень витамина С за две недели. При этом испытуемые, в рацион которых включили киви, почувствовали положительное воздействие на жизненный тонус и настроение всего через 4 дня.

Добровольцы из третьей группы заметили, что самочувствие улучшилось через 4–16 дней. Повысилось настроение, стало больше сил, появилась энергия. Та группа, которая принимала витамин С в таблетках, тоже заявила об улучшении самочувствия, однако эффект наступил минимум через 12 дней.

Чем еще полезен киви

  • Улучшает работу щитовидной железы;

  • укрепляет иммунитет и заряжает энергией;

  • положительно влияет на метаболизм;

  • полезен для сердца, сосудов и ЖКТ;

  • киви — природный антиоксидант, он позволяет улучшить состояние кожи, волос, ногтей;

  • стимулирует синтез коллагена;

  • из-за обилия клетчатки продукт улучшает пищеварение.

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Комментарии
2
Гость
2 часа
Халтура а не статья.
Гость
1 час
Ну и в чем же его такая офигенность? Что стоит по 700₽/кг? У нас дефицит своих продуктов с витамином С. Обычный крыжовник так же борется с раковыми клетками и содержит природные сахара. То зелёный кофе, то коричневый сахар, то гречка зелёная, теперь виноград.... Бабки на лицах, не обезображенных интеллектом, делают.
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