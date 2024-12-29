«Корейский виноград» прогоняет «дубайский шоколад». Полезна ли трендовая ягода?

В интернете тренд — «корейский виноград». Так называют сорт «шайн мускат». У него круглые ягоды в плотной ярко-зеленой кожице. О том, какими полезными свойствами обладает новомодный виноград и кому пробовать его не стоит, «Доктору Питеру» рассказала врач-диетолог Марьяна Джутова.
Где его родина
На деле виноград не корейский — его вывели в Японии в 1988 году. Уже оттуда ягоду стали поставлять в Южную Корею, где ее отправили на экспорт. Так виноград и стал «корейским».
На полки магазинов «шайн мускат» попал уже давно, однако в последние месяцы многие блогеры стали часто снимать видео с дегустацией ягоды. Из-за плотной кожуры ягодки при надкусывании хрустят, что и стараются зафиксировать на камеру некоторые пользователи.
Марьяна Джутова — врач-диетолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга).
«Шайн мускат» — это уникальный сорт винограда, который отличается от кишмиша и других привычных многим видов сладкой ягоды.
Вот главные отличия этого сорта:
Вкус и аромат. «Шайн мускат» обладает насыщенной сладостью с характерным мускатным оттенком. Этот сорт особенно ценится любителями десертов и сладких вин.
Кожура. У винограда тонкая, но прочная кожура, что обеспечивает хорошую сохранность ягод при транспортировке.
Размер ягод. Они довольно крупные и мясистые.
Устойчивость к болезням. Сорт отличается высокой устойчивостью к грибковым заболеваниям, что облегчает его выращивание.
Чем полезен «корейский виноград»
Содержит ресвератрол и другие антиоксидантные вещества, которые защищают клетки и снижают риск заболеваний;
в «корейском винограде» присутствуют витамины A, B, C, а также полезные для сердца, сосудов и нервной системы магний и калий;
клетчатка улучшает работу кишечника и нормализует пищеварение;
натуральный сахар помогает быстро восстановить силы и энергию.
Противопоказания
Несмотря на все достоинства, есть у сорта «шайн мускат» и противопоказания. Есть его нельзя:
людям с диабетом: для них этот сорт из-за высокого содержания сахара не лучший;
аллергикам: возможны индивидуальные аллергические реакции;
при заболеваниях ЖКТ: из-за кислотности и содержания сахара могут обостриться гастрит или язвенные болезни;
людям с избыточным весом: калорийность сладкого винограда требует контроля в рационе.
Кроме того, нужно учитывать и другие возможные опасности, связанные с этим сортом. Если ягоду выращивали с помощью пестицидов, то на немытом винограде могут остаться химикаты. Поэтому виноград нужно обязательно тщательно мыть. Хранить его можно в холодильнике.
Также важно помнить о чувстве меры. Слишком большие порции винограда могут спровоцировать скачки сахара в крови и привести к набору килограммов.
И о другой зеленой ягоде
Ранее мы рассказывали о другой зеленой ягоде. Это киви. Можно насладиться им, пока цены на «шайн мускат» кусаются. Тем более что киви чрезвычайно полезен.
Ученые из Университета Отаго в Новой Зеландии провели эксперимент. Они решили выяснить, как витамин С влияет на настроение, работоспособность и другие показатели. И оказалось, что ягода, которую можно найти практически в каждом магазине, помогает улучшить настроение меньше чем за неделю.
В эксперименте участвовали 155 человек от 18 до 35 лет. У всех был понижен уровень витамина С в крови. Добровольцев разделили на три группы:
одни получали раз в день жевательную таблетку, которая содержала 250 мг витамина С;
другие принимали плацебо;
третьи каждый день съедали по два киви сорта SunGold kiwi.
Испытание длилось восемь недель. Все это время участники оценивали жизненный тонус, настроение, психологическое благополучие, сон и физическую активность. Также у испытуемых раз в две недели измеряли концентрацию витамина С в плазме.
Результаты показали: и жевательные таблетки, и киви помогли поднять уровень витамина С за две недели. При этом испытуемые, в рацион которых включили киви, почувствовали положительное воздействие на жизненный тонус и настроение всего через 4 дня.
Добровольцы из третьей группы заметили, что самочувствие улучшилось через 4–16 дней. Повысилось настроение, стало больше сил, появилась энергия. Та группа, которая принимала витамин С в таблетках, тоже заявила об улучшении самочувствия, однако эффект наступил минимум через 12 дней.
Чем еще полезен киви
Улучшает работу щитовидной железы;
укрепляет иммунитет и заряжает энергией;
положительно влияет на метаболизм;
полезен для сердца, сосудов и ЖКТ;
киви — природный антиоксидант, он позволяет улучшить состояние кожи, волос, ногтей;
стимулирует синтез коллагена;
из-за обилия клетчатки продукт улучшает пищеварение.