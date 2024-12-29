«Корейский виноград» прогоняет «дубайский шоколад». Полезна ли трендовая ягода?

На этом фото — обычный виноград. Экзотический выглядит как бутафорский: у него ягоды круглее, плотнее, сильнее прижимаются друг к другу, а цвет — насыщенный зеленый Источник: Дарья Селенская / Городские порталы











В интернете тренд — «корейский виноград». Так называют сорт «шайн мускат». У него круглые ягоды в плотной ярко-зеленой кожице. О том, какими полезными свойствами обладает новомодный виноград и кому пробовать его не стоит, «Доктору Питеру» рассказала врач-диетолог Марьяна Джутова.

Где его родина

На деле виноград не корейский — его вывели в Японии в 1988 году. Уже оттуда ягоду стали поставлять в Южную Корею, где ее отправили на экспорт. Так виноград и стал «корейским».

На полки магазинов «шайн мускат» попал уже давно, однако в последние месяцы многие блогеры стали часто снимать видео с дегустацией ягоды. Из-за плотной кожуры ягодки при надкусывании хрустят, что и стараются зафиксировать на камеру некоторые пользователи.

Марьяна Джутова — врач-диетолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга).

«Шайн мускат» — это уникальный сорт винограда, который отличается от кишмиша и других привычных многим видов сладкой ягоды.

Вот главные отличия этого сорта:

Вкус и аромат. «Шайн мускат» обладает насыщенной сладостью с характерным мускатным оттенком. Этот сорт особенно ценится любителями десертов и сладких вин. Кожура. У винограда тонкая, но прочная кожура, что обеспечивает хорошую сохранность ягод при транспортировке. Размер ягод. Они довольно крупные и мясистые. Устойчивость к болезням. Сорт отличается высокой устойчивостью к грибковым заболеваниям, что облегчает его выращивание.

Чем полезен «корейский виноград»

Содержит ресвератрол и другие антиоксидантные вещества, которые защищают клетки и снижают риск заболеваний;

в «корейском винограде» присутствуют витамины A, B, C, а также полезные для сердца, сосудов и нервной системы магний и калий ;

клетчатка улучшает работу кишечника и нормализует пищеварение;

натуральный сахар помогает быстро восстановить силы и энергию.

Противопоказания

Несмотря на все достоинства, есть у сорта «шайн мускат» и противопоказания. Есть его нельзя:

людям с диабетом: для них этот сорт из-за высокого содержания сахара не лучший;

аллергикам: возможны индивидуальные аллергические реакции;

при заболеваниях ЖКТ: из-за кислотности и содержания сахара могут обостриться гастрит или язвенные болезни;

людям с избыточным весом: калорийность сладкого винограда требует контроля в рационе.

Кроме того, нужно учитывать и другие возможные опасности, связанные с этим сортом. Если ягоду выращивали с помощью пестицидов, то на немытом винограде могут остаться химикаты. Поэтому виноград нужно обязательно тщательно мыть. Хранить его можно в холодильнике.

Также важно помнить о чувстве меры. Слишком большие порции винограда могут спровоцировать скачки сахара в крови и привести к набору килограммов.

И о другой зеленой ягоде

Ранее мы рассказывали о другой зеленой ягоде. Это киви. Можно насладиться им, пока цены на «шайн мускат» кусаются. Тем более что киви чрезвычайно полезен.

Ученые из Университета Отаго в Новой Зеландии провели эксперимент. Они решили выяснить, как витамин С влияет на настроение, работоспособность и другие показатели. И оказалось, что ягода, которую можно найти практически в каждом магазине, помогает улучшить настроение меньше чем за неделю.

В эксперименте участвовали 155 человек от 18 до 35 лет. У всех был понижен уровень витамина С в крови. Добровольцев разделили на три группы:

одни получали раз в день жевательную таблетку, которая содержала 250 мг витамина С;

другие принимали плацебо;

третьи каждый день съедали по два киви сорта SunGold kiwi.

Испытание длилось восемь недель. Все это время участники оценивали жизненный тонус, настроение, психологическое благополучие, сон и физическую активность. Также у испытуемых раз в две недели измеряли концентрацию витамина С в плазме.

Результаты показали: и жевательные таблетки, и киви помогли поднять уровень витамина С за две недели. При этом испытуемые, в рацион которых включили киви, почувствовали положительное воздействие на жизненный тонус и настроение всего через 4 дня.

Добровольцы из третьей группы заметили, что самочувствие улучшилось через 4–16 дней. Повысилось настроение, стало больше сил, появилась энергия. Та группа, которая принимала витамин С в таблетках, тоже заявила об улучшении самочувствия, однако эффект наступил минимум через 12 дней.

Чем еще полезен киви