«Кто-то невидимый разрывает тебе мышцы на ногах»: переболевшая рассказала о злобном вирусе, который косит всех вокруг

Этим вирусом переболела и дочь героини этого материала Источник: Ирина Шарова / 72.RU











Мария живет в Тюмени. Она уже неделю сидит на больничном дома. Где подхватила вирус — не знает. С недавних пор все снова стали говорить о новой волне ковида, и потому сначала она думала, что это коронавирус. Но тесты медиков эту версию быстро опровергли. В диагнозе так и осталось «вирусная инфекция неуточненная». Хотя симптомы очень похожи на те, что описывают эпидемиологи: Мария тоже жаловалась на температуру, кашель и боль в мышцах. О том, как развивалась ее болезнь, — читайте в ее анонимной колонке для портала 72.RU.

Анонимный автор

Рассказываю про «злобный вирус». Описаны симптомы двух человек из одной семьи, переболевших в течение двух недель друг за другом. Это я и моя дочь.

За пару дней до дня заболевания начались головные боли. Они были хорошо выраженные. Но мы их списывали на магнитные бури, перемену погоды и прочее. Но потом…

День первый. Накатывает температура. Это происходит так резко, что ты сразу понимаешь — ты заболел. Появляется озноб. Никакой там постепенно накатывающей усталости и предварительной подготовки, про которую говорят: «Что-то, видимо, организм заболеть хочет».

День второй. Уже первая ночь проходит с температурой и головной болью. На второй день добавляется мышечная боль. У дочери болело всё тело, у меня только ноги, но это не суть. Болит очень сильно. На фоне высокой температуры кажется, что кто-то невидимый просто разрывает тебе мышцы на ногах. Вызываешь врача, жалуясь на высокую температуру и боли в мышцах. Врач берет мазок на ковид и назначает противовирусные препараты.

День третий. Противовирусные особо не спасают. Ждешь по часам, когда можно будет выпить лекарство, чтобы сбить температуру. Но она уверенно танцует между делениями 38 и 39 на градуснике. Иногда на фоне высокой температуры начинается бред. Голова болит чуть меньше. А вот боли в мышцах ни фига не уменьшаются. Появляется легкий кашель.

День четвертый. Приходит тест на ковид. Он отрицательный. Думаешь: «Ну как так?» Хотя потом вспоминаешь: да, ковидом болелось не так уж тяжело, как сейчас. Ты уже по своему состоянию можешь определить, как высоко поднялась температура, а потом насколько она снизилась после приема таблетки. Кашель не дает спать. Наступает момент, когда он просто резко начинает душить. Непродуктивный поверхностный кашель. К твоей температуре прибавляется еще и это. И ты ждешь завтра, потому что тебе дадут рецепт на антибиотик.

День пятый. Активная фаза непрекращающегося кашля лично у меня длилась сутки. Кашель непродуктивный, а потому это не только неприятно, но и больно. На этом фоне абсолютно садится голос. Ты предпочитаешь общаться перепиской даже с домашними, потому что твои попытки что-то сказать, прошептать оборачиваются приступом кашля. Тебе дают рецепт на антибиотик. Я намеренно не указываю название, ведь просто так антибиотики не пьют. Нам с дочерью назначали антибиотики одной группы.

День шестой. Ура! Температура падает. Сразу и уверенно. Уходят мышечные боли, но в ногах слабость. Остается кашель. Он находит приступами. Не такими частыми, но в эти приступы ты не можешь откашлять ничего из того, что, кажется, болтается у тебя в верхних дыхательных путях. Всё это содержимое, по всей видимости, не хочет просто так покидать твой организм. Ингаляции, полоскания, брызгалки, сиропы… Ситуация ухудшается, когда ты ложишься. Экстренно пытаешься научиться спать сидя. Домашние помогают облегчить приступ кашля перкуссионным массажем, потому что, как только что-то удалось откашлять, приступ прекратится.

День седьмой. Температура больше не повышается. Голос начинает возвращаться. Антибиотики делают свое дело. Ты уже можешь говорить шепотом, не боясь закашляться. Мокрота отходит увереннее. После приступа кашля может возникать потребность высморкаться. В остальное время болезнь протекает без насморка. Возможна некоторая слабость, ведь все эти дни ты не мог похвастаться полноценным питанием и здоровым сном.

День восьмой и далее… Ты уверенно идешь на поправку. Нужно не забыть допить до конца курс, прописанный врачом. И я бы еще сделала чек-ап на отсутствие последствий перенесенной болезни. Остаточный кашель уже очень похож на обычный, но беспокоит всё реже (правда, может уходить в течение пары недель — тут индивидуально, видимо).

В общем: сама болезнь протекала у меня тяжелее, чем ковид в 2020 году. И да, в этот раз были минуты, когда казалось, что уже хуже некуда… Но лекарства справляются. С одной стороны, в моей ситуации мне хотелось бы поскорее принять антибиотик. С другой стороны, если будешь пить его просто так, то есть риск, что в один непрекрасный момент лекарства уже не помогут.

При этом хочу выразить благодарность медицинским работникам. Врачи знают свое дело на отлично. Спасибо!

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