«Демонтируют ванны»: жильцам взорвавшегося дома в Ярославле могут ограничить доступ в квартиры

Власти Ярославля заявили, что могут закрыть доступ в квартиры жильцам дома на улице Батова, 5 корпус 2, который признали аварийным после взрыва бытового газа. В течение месяца после ЧП людям давали возможность забрать свои вещи, в том числе пускали тех, кто жил во втором подъезде выше того места, где рванул газ.

Но проблема обнаружилась там, где не ждали.

— Уважаемые жители, убедительная просьба, не производить демонтаж окон, ванн, дверей в квартирах до особого распоряжения — разрешения экспертов! В случае продолжения таких работ с использованием спецоборудования, доступ в квартиры будет прекращен! — обратились из территориальной администрации Дзержинского района к людям.

