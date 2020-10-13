«Демонтируют ванны»: жильцам взорвавшегося дома в Ярославле могут ограничить доступ в квартиры

Жильцам дома на улице Батова могут ограничить доступ в квартиры
Власти Ярославля заявили, что могут закрыть доступ в квартиры жильцам дома на улице Батова, 5 корпус 2, который признали аварийным после взрыва бытового газа. В течение месяца после ЧП людям давали возможность забрать свои вещи, в том числе пускали тех, кто жил во втором подъезде выше того места, где рванул газ.
Но проблема обнаружилась там, где не ждали.
— Уважаемые жители, убедительная просьба, не производить демонтаж окон, ванн, дверей в квартирах до особого распоряжения — разрешения экспертов! В случае продолжения таких работ с использованием спецоборудования, доступ в квартиры будет прекращен! — обратились из территориальной администрации Дзержинского района к людям.
Пускать в квартиры начали 25 сентября, спустя четыре дня после взрыва. Тогда давали всего по полчаса на квартиру. Люди, не зная, за что хвататься, выносили телевизоры, детские игрушки и одежду.
Напомним, трагедия произошла 21 августа в 19:15. В одной из квартир второго подъезда взорвался газ. Взрывная волна уничтожила несколько этажей второго подъезда, под завалами обнаружили тела трех человек, в том числе мальчика восьми лет и его мамы. Второй подъезд сразу признали нежилым, так как в нём разрушились перекрытия с шестого по первый этажи. Первый подъезд назвали частично работоспособным, а в третий разрешили вернуться жильцам. Однако решения властей постоянно менялись. Уже после заселения людей снова попросили покинуть дом. 7 октября губернатор официально признал дом аварийным и заявил о том, что жильцы будут расселены. Для людей уже нашли квартиры в новостройках.