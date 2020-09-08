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«В калитку выйти не судьба»: ярославцы обругали родителей, чьи дети после школы полезли через забор

По мнению горожан, неправильно поступили мамы и папы, а не школа

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На пути детей из школы к дому — запертый забор

На пути детей из школы к дому — запертый забор

Ярославцы обругали родителей, чьи дети лазали из школы через забор

Сегодня в соцсетях появились фотографии из двора школы № 37. На кадрах видно, что дети после уроков из школы выходят не через калитку, а пролезают через забор. Некоторых малышей в этот момент спокойно встречают родители.

Как выяснилось, все дело в коронавирусе. Ради безопасности администрация школы запретила сквозной проход через территорию. Власти уточнили, что в момент съемки одна из школьных калиток точно была открыта. Только в 100 метрах от той, где было сделано фото.

Эта новость вызвала спорные впечатления у многих ярославцев. Многие тут же начали ругать родителей детей в том, что они не могут пройти и 100 метров, чтобы забрать своё чадо по-человечески.

Александр:

— Мда... На ровном месте придумали проблему. 100 метров уж не пройти. Самим-то несмешно?

Анна:

— Придумали себе проблему и героически ее преодолевают, блин. В калитку выйти не судьба...

Иван:

— Никому и в голову не придёт обойти 200 метров.

Илья:

— Просто произошла Россия.

Даниил:

— Эти заборы вызывают неудобство не только у школьников, но и у жителей домов, которые находятся рядом.

Гость:
— Отдать детей в одну из престижных школ города мозги есть, а встречать их у открытой калитки — нет.

Из-за коронавируса учёба в школах началась не в том режиме, к которому все привыкли. Сильнее всего изменения коснулись самих учеников. Накануне дети рассказали, какие перемены они ощутили во время первой недели обучения. Сегодня высказались и взрослые.

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Ярославльшкола
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