«В калитку выйти не судьба»: ярославцы обругали родителей, чьи дети после школы полезли через забор

Ярославцы обругали родителей, чьи дети лазали из школы через забор
Сегодня в соцсетях появились фотографии из двора школы № 37. На кадрах видно, что дети после уроков из школы выходят не через калитку, а пролезают через забор. Некоторых малышей в этот момент спокойно встречают родители.
Как выяснилось, все дело в коронавирусе. Ради безопасности администрация школы запретила сквозной проход через территорию. Власти уточнили, что в момент съемки одна из школьных калиток точно была открыта. Только в 100 метрах от той, где было сделано фото.
Эта новость вызвала спорные впечатления у многих ярославцев. Многие тут же начали ругать родителей детей в том, что они не могут пройти и 100 метров, чтобы забрать своё чадо по-человечески.
Александр:
— Мда... На ровном месте придумали проблему. 100 метров уж не пройти. Самим-то несмешно?
Анна:
— Придумали себе проблему и героически ее преодолевают, блин. В калитку выйти не судьба...
Иван:
— Никому и в голову не придёт обойти 200 метров.
Илья:
— Просто произошла Россия.
Даниил:
— Эти заборы вызывают неудобство не только у школьников, но и у жителей домов, которые находятся рядом.
Гость:
— Отдать детей в одну из престижных школ города мозги есть, а встречать их у открытой калитки — нет.
Из-за коронавируса учёба в школах началась не в том режиме, к которому все привыкли. Сильнее всего изменения коснулись самих учеников. Накануне дети рассказали, какие перемены они ощутили во время первой недели обучения. Сегодня высказались и взрослые.