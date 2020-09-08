«В калитку выйти не судьба»: ярославцы обругали родителей, чьи дети после школы полезли через забор

Александр:



— Мда... На ровном месте придумали проблему. 100 метров уж не пройти. Самим-то несмешно?



Анна:

— Придумали себе проблему и героически ее преодолевают, блин. В калитку выйти не судьба...

Иван:

— Никому и в голову не придёт обойти 200 метров.

Илья:

— Просто произошла Россия.

Даниил:

— Эти заборы вызывают неудобство не только у школьников, но и у жителей домов, которые находятся рядом.

Гость:

— Отдать детей в одну из престижных школ города мозги есть, а встречать их у открытой калитки — нет.

Из-за коронавируса учёба в школах началась не в том режиме, к которому все привыкли. Сильнее всего изменения коснулись самих учеников. Накануне дети рассказали, какие перемены они ощутили во время первой недели обучения. Сегодня высказались и взрослые.

