«Устроили полосу препятствий»: в Ярославле школьникам после уроков пришлось лазить через забор

Ответственные за образование в Ярославле чиновники прокомментировали сложившуюся ситуацию следующим образом:



— В целях безопасности сквозной проход для жителей по территории образовательной организации запрещен, — сообщила директор департамента образования мэрии Ярославля Елена Иванова. — Для детей на территорию школы организовано два входа: со стороны улицы Советской и со стороны улицы Фурманова. Калитка со стороны Советской запирается только на ночь — с 21:00 до 06:00. В остальное время калитка открыта, дети могут беспрепятственно пройти в школу. Калитка со стороны улицы Фурманова открывается утром при приеме детей в школу с 07:30 до 09:00, днём для выхода детей первой смены и приема второй смены с 13:30 до 14:20. Обойти территорию школы (расстояние около 100 метров) можно как по улице Победы, так и со стороны школьного футбольного поля, где обустроен сквозной проход с улицы Республиканской на улицу Фурманова.



Учёба в школах в этом году из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции началась не в том режиме, к которому все привыкли. Родители теперь не могут зайти за своими детьми после уроков — приходится стоять и ждать в сторонке. Но больше всего, конечно, изменения коснулись самих учеников. Накануне дети рассказали, какие перемены они ощутили во время первой недели обучения. Сегодня высказались и взрослые.

