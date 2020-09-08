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«Устроили полосу препятствий»: в Ярославле школьникам после уроков пришлось лазить через забор

Чиновники департамента образования объяснили в чём дело

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На пути детей из школы к дому — запертый забор

На пути детей из школы к дому — запертый забор

В Ярославле школьникам после уроков пришлось лазить через забор

Ярославец Виктор Поляк выложил в социальную сеть Facebook фотографии от школы № 37. На кадрах видно, как дети после уроков с территории учебного заведения пролезают через забор. Прямо между металлическими прутьями ограды. Некоторых там уже ждут родители.

— Почему таким способом дети выходят со школьного двора, спросите вы. Отвечаю — администрация школы в лице директора школы накарябала на бумажке строгое запрещение допуска на школьный двор всех, кто не имеет отношения к учебе. Включая родителей, — написал автор фотографий. — Вот и приходится теперь родителям у запертой на замок калитки встречать своих детей после занятий и помогать им преодолевать устроенную самодурами полосу препятствий. Что говорят меж собой родители, ожидая детей, приводить излишне.

Ответственные за образование в Ярославле чиновники прокомментировали сложившуюся ситуацию следующим образом:

— В целях безопасности сквозной проход для жителей по территории образовательной организации запрещен, — сообщила директор департамента образования мэрии Ярославля Елена Иванова. — Для детей на территорию школы организовано два входа: со стороны улицы Советской и со стороны улицы Фурманова. Калитка со стороны Советской запирается только на ночь — с 21:00 до 06:00. В остальное время калитка открыта, дети могут беспрепятственно пройти в школу. Калитка со стороны улицы Фурманова открывается утром при приеме детей в школу с 07:30 до 09:00, днём для выхода детей первой смены и приема второй смены с 13:30 до 14:20. Обойти территорию школы (расстояние около 100 метров) можно как по улице Победы, так и со стороны школьного футбольного поля, где обустроен сквозной проход с улицы Республиканской на улицу Фурманова.

Учёба в школах в этом году из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции началась не в том режиме, к которому все привыкли. Родители теперь не могут зайти за своими детьми после уроков — приходится стоять и ждать в сторонке. Но больше всего, конечно, изменения коснулись самих учеников. Накануне дети рассказали, какие перемены они ощутили во время первой недели обучения. Сегодня высказались и взрослые.

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