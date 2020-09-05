«Жить запускают, а экспертизу не проводили?»: после взрыва дома снова проверяют заселённые квартиры

В Ярославле после взрыва дома снова проверяют заселённые квартиры
В Ярославле продолжаются проверки здания № 5, корпус 2 по улице Батова на предмет его устойчивости после взрыва бытового газа, который случился 21 августа. Взрывом полностью уничтожило шесть квартир, а весь второй подъезд здания стал непригодным для проживания. До сих пор нет окончательных экспертиз по подъезду № 1, зато в последний, третий подъезд уже впустили жить людей, несмотря на трещины на стенах.
Но жильцы третьего подъезда встревожены: их просят открывать квартиры для дополнительных проверок.
— С 7 по 8 сентября с 15:000 до 17:00 в квартиры третьего подъезда необходимо обеспечить доступ для проведения дополнительной экспертизы, — сообщается в группе дома.
После увиденных в подъезде трещин люди недоумевают:
— Пишите официальный запрос для каждой квартиры! А то жить они уже запускают, а экспертиза не проводилась! — возмущается Наталья Зайцева.
Напомним, ранее сообщалось, что третий подъезд дома сохранен в рабочем состоянии и в нем возможно проживание. Состояние первого — ограниченно работоспособное. Второй находится в аварийном состоянии. 25 августа жителей начали пускать в квартиры за вещами. Также власти обещали новые квартиры некоторым жильцам. Компенсацию за утраченное имущество тоже получат далеко не все.
21 августа в 19:17 в доме № 5, корпус 2 по улице Батова произошел взрыв бытового газа. По версии следствия, хлопок газовоздушной смеси случился в квартире на 4-м этаже, когда хозяева зашли в неё. Взрывной волной сразу вынесло квартиры с 3-го по 5-й этажи, в доме просели перекрытия с 6-го по 1-й этажи. Под завалами погибли трое: преподаватель школы искусств, 8-летний мальчик и его мама. В больницу попали ещё три человека.