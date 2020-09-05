«Жить запускают, а экспертизу не проводили?»: после взрыва дома снова проверяют заселённые квартиры

В Ярославле продолжаются проверки здания № 5, корпус 2 по улице Батова на предмет его устойчивости после взрыва бытового газа, который случился 21 августа. Взрывом полностью уничтожило шесть квартир, а весь второй подъезд здания стал непригодным для проживания. До сих пор нет окончательных экспертиз по подъезду № 1, зато в последний, третий подъезд уже впустили жить людей, несмотря на трещины на стенах.

Но жильцы третьего подъезда встревожены: их просят открывать квартиры для дополнительных проверок.