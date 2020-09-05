5 сентября суббота
СЕЙЧАС +17°С
usd 75.47
eur 89.14
Тема дняИван Ургант высказался о ярославских дорогах

Все новости

Все новости

«Жить запускают, а экспертизу не проводили?»: после взрыва дома снова проверяют заселённые квартиры

Жильцы дома на улице Батова в Ярославле занервничали

1 474
6Обсудить

Поделиться

Третий подъезд в доме признали пригодным для проживания. Людей уже пустили обратно

Третий подъезд в доме признали пригодным для проживания. Людей уже пустили обратно

В Ярославле после взрыва дома снова проверяют заселённые квартиры

В Ярославле продолжаются проверки здания № 5, корпус 2 по улице Батова на предмет его устойчивости после взрыва бытового газа, который случился 21 августа. Взрывом полностью уничтожило шесть квартир, а весь второй подъезд здания стал непригодным для проживания. До сих пор нет окончательных экспертиз по подъезду № 1, зато в последний, третий подъезд уже впустили жить людей, несмотря на трещины на стенах.

Но жильцы третьего подъезда встревожены: их просят открывать квартиры для дополнительных проверок.

— С 7 по 8 сентября с 15:000 до 17:00 в квартиры третьего подъезда необходимо обеспечить доступ для проведения дополнительной экспертизы, — сообщается в группе дома.

После увиденных в подъезде трещин люди недоумевают:

— Пишите официальный запрос для каждой квартиры! А то жить они уже запускают, а экспертиза не проводилась! — возмущается Наталья Зайцева.

Результат первой экспертизы, который выдали людям

Результат первой экспертизы, который выдали людям

СЮЖЕТ

Взрыв дома в Ярославле

Напомним, ранее сообщалось, что третий подъезд дома сохранен в рабочем состоянии и в нем возможно проживание. Состояние первого — ограниченно работоспособное. Второй находится в аварийном состоянии. 25 августа жителей начали пускать в квартиры за вещами. Также власти обещали новые квартиры некоторым жильцам. Компенсацию за утраченное имущество тоже получат далеко не все.

21 августа в 19:17 в доме № 5, корпус 2 по улице Батова произошел взрыв бытового газа. По версии следствия, хлопок газовоздушной смеси случился в квартире на 4-м этаже, когда хозяева зашли в неё. Взрывной волной сразу вынесло квартиры с 3-го по 5-й этажи, в доме просели перекрытия с 6-го по 1-й этажи. Под завалами погибли трое: преподаватель школы искусств, 8-летний мальчик и его мама. В больницу попали ещё три человека.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

Ярославльвзрыв газамногоэтажка
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (6)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!