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Новых мест нет: в Ярославле будут расширять Осташинское кладбище. Когда обещают его открыть

Пока для новых захоронений есть только места за городом в глиняной жиже

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Подобраться к новому сектору Осташинского кладбища сложно и на машине, и пешком

Подобраться к новому сектору Осташинского кладбища сложно и на машине, и пешком

В Ярославле будут расширять Осташинское кладбище: когда его откроют

В Ярославле городские власти ещё раз пообещали достроить новый сектор Осташинского кладбища и открыть его для новых захоронений.

— Компания «Кустари» не справилась с благоустройством территории — контракт с ними был расторгнут, работы не оплачены, — рассказал председатель муниципалитета Ярославля Артур Ефремов. — Теперь планировкой мест захоронения и подъездной дорогой к новому участку занимается «Яравтодор».

С ними был заключён контракт на 10 миллионов рублей. Согласно контракту, сделать водоотведение и дороги к новому сектору кладбища.

— Здесь будет сделано асфальтобетонное покрытие общей площадью около 3,5 тысячи квадратных метров, — объяснил главный инженер компании «Яравтодор» Василий Смирнов. — Делаем двухполосную дорогу шириной семь метров. Свою часть работы мы завершим к середине сентября.

Предыдущий подрядчик смог сделать на Осташинском кладбище только такое благоустройство

Предыдущий подрядчик смог сделать на Осташинском кладбище только такое благоустройство

Также сейчас здесь планируют участки для более чем 4,8 тысячи захоронений.


— Территория станет гораздо суше, не должно больше возникать ситуаций с подтоплением, — пообещал заместитель директора агентства по строительству мэрии Ярославля Николай Воробьёв.

В мэрии говорят, что это ещё не всё. Где-то в закромах на благоустройство Осташинского кладбища в этом году лежат ещё 23 бюджетных миллиона. Чиновники обещают, что на них здесь осенью увеличат площадь сектора до восьми тысяч захоронений, поставят мусорные контейнеры, сделают озеленение, а также построят парковку, тротуары, санузлы, мусорные контейнеры.

В мае прошлого года в Ярославле закрылось последнее городское кладбище — Осташинское. Новый сектор там, правда, уже появился к тому времени, но его затопило. Да и пробраться к нему было непросто, потому что вместо дороги там построили грязевое месиво. Годом ранее под Ярославлем уже почти начали строительство нового кладбища. Место выбрали в даниловском направлении, неподалёку от существующего Игнатовского кладбища. Но выяснилось, что через это место проходит ручей, который с погоста течёт сначала через окрестные деревни в реку Шиголость, а через неё попадает в Волгу. Местные жители забили тревогу, и дело дошло до природоохранной прокуратуры. Они запретили опасную стройку.

Сектор городского кладбища в Селифонтово ничуть не лучше нового сектора на Осташинском

Сектор городского кладбища в Селифонтово ничуть не лучше нового сектора на Осташинском

Власти нашли выход — расширили сельское кладбище в Селифонтово в Ярославском районе, которое находится за Красными Ткачами. Это решение сильно возмутило местных. Да и здесь места для захоронений оказались ничуть не лучше, чем на затопленном секторе Осташинского кладбища. Да и от города далековато. Но официально для новых захоронений в Ярославле мест не осталось.

— Можно договориться с Осташинским кладбищем и похоронить усопшего нелегально, — говорят в частных похоронных бюро. — Но надо знать, через кого договариваться, и стоить это будет дорого. Ценник доходит до 60 тысяч рублей.

Однако в муниципальной «Специализированной службе по вопросу похоронного дела» эту информацию опровергли. Говорят, что таких услуг кладбище не предоставляет — оно полностью закрыто для новых захоронений.

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