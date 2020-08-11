Новых мест нет: в Ярославле будут расширять Осташинское кладбище. Когда обещают его открыть

В Ярославле будут расширять Осташинское кладбище: когда его откроют
В Ярославле городские власти ещё раз пообещали достроить новый сектор Осташинского кладбища и открыть его для новых захоронений.
— Компания «Кустари» не справилась с благоустройством территории — контракт с ними был расторгнут, работы не оплачены, — рассказал председатель муниципалитета Ярославля Артур Ефремов. — Теперь планировкой мест захоронения и подъездной дорогой к новому участку занимается «Яравтодор».
С ними был заключён контракт на 10 миллионов рублей. Согласно контракту, сделать водоотведение и дороги к новому сектору кладбища.
— Здесь будет сделано асфальтобетонное покрытие общей площадью около 3,5 тысячи квадратных метров, — объяснил главный инженер компании «Яравтодор» Василий Смирнов. — Делаем двухполосную дорогу шириной семь метров. Свою часть работы мы завершим к середине сентября.
Также сейчас здесь планируют участки для более чем 4,8 тысячи захоронений.
— Территория станет гораздо суше, не должно больше возникать ситуаций с подтоплением, — пообещал заместитель директора агентства по строительству мэрии Ярославля Николай Воробьёв.
В мэрии говорят, что это ещё не всё. Где-то в закромах на благоустройство Осташинского кладбища в этом году лежат ещё 23 бюджетных миллиона. Чиновники обещают, что на них здесь осенью увеличат площадь сектора до восьми тысяч захоронений, поставят мусорные контейнеры, сделают озеленение, а также построят парковку, тротуары, санузлы, мусорные контейнеры.
В мае прошлого года в Ярославле закрылось последнее городское кладбище — Осташинское. Новый сектор там, правда, уже появился к тому времени, но его затопило. Да и пробраться к нему было непросто, потому что вместо дороги там построили грязевое месиво. Годом ранее под Ярославлем уже почти начали строительство нового кладбища. Место выбрали в даниловском направлении, неподалёку от существующего Игнатовского кладбища. Но выяснилось, что через это место проходит ручей, который с погоста течёт сначала через окрестные деревни в реку Шиголость, а через неё попадает в Волгу. Местные жители забили тревогу, и дело дошло до природоохранной прокуратуры. Они запретили опасную стройку.
Власти нашли выход — расширили сельское кладбище в Селифонтово в Ярославском районе, которое находится за Красными Ткачами. Это решение сильно возмутило местных. Да и здесь места для захоронений оказались ничуть не лучше, чем на затопленном секторе Осташинского кладбища. Да и от города далековато. Но официально для новых захоронений в Ярославле мест не осталось.
— Можно договориться с Осташинским кладбищем и похоронить усопшего нелегально, — говорят в частных похоронных бюро. — Но надо знать, через кого договариваться, и стоить это будет дорого. Ценник доходит до 60 тысяч рублей.
Однако в муниципальной «Специализированной службе по вопросу похоронного дела» эту информацию опровергли. Говорят, что таких услуг кладбище не предоставляет — оно полностью закрыто для новых захоронений.