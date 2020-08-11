Новых мест нет: в Ярославле будут расширять Осташинское кладбище. Когда обещают его открыть

Также сейчас здесь планируют участки для более чем 4,8 тысячи захоронений.





— Территория станет гораздо суше, не должно больше возникать ситуаций с подтоплением, — пообещал заместитель директора агентства по строительству мэрии Ярославля Николай Воробьёв.



В мэрии говорят, что это ещё не всё. Где-то в закромах на благоустройство Осташинского кладбища в этом году лежат ещё 23 бюджетных миллиона. Чиновники обещают, что на них здесь осенью увеличат площадь сектора до восьми тысяч захоронений, поставят мусорные контейнеры, сделают озеленение, а также построят парковку, тротуары, санузлы, мусорные контейнеры.



В мае прошлого года в Ярославле закрылось последнее городское кладбище — Осташинское. Новый сектор там, правда, уже появился к тому времени, но его затопило. Да и пробраться к нему было непросто, потому что вместо дороги там построили грязевое месиво. Годом ранее под Ярославлем уже почти начали строительство нового кладбища. Место выбрали в даниловском направлении, неподалёку от существующего Игнатовского кладбища. Но выяснилось, что через это место проходит ручей, который с погоста течёт сначала через окрестные деревни в реку Шиголость, а через неё попадает в Волгу. Местные жители забили тревогу, и дело дошло до природоохранной прокуратуры. Они запретили опасную стройку.