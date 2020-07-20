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Тема дняСгорело здание МВД на транспорте: фото и видео

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Пожар в здании МВД, ярославцы пристыдили врача: что случилось за сутки в регионе. Коротко

Актуальные новости Ярославской области, случившиеся к утру 20 июля

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В выходные в Ярославской области загорелось здание МВД на транспорте

В выходные в Ярославской области загорелось здание МВД на транспорте

Доброе утро, друзья! Надеемся, вы отлично провели выходные. У нас для вас есть подборка главных новостей, актуальных на утро 20 июля:

  • за сутки в Ярославской области выявили ещё 41 случай коронавирусной инфекции. COVID-19 не отступает;
  • ярославцы накинулись на врача, который пытался пристыдить людей за расслабленное отношение к коронавирусной инфекции.

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