Пожар в здании МВД, ярославцы пристыдили врача: что случилось за сутки в регионе. Коротко

Доброе утро, друзья! Надеемся, вы отлично провели выходные. У нас для вас есть подборка главных новостей, актуальных на утро 20 июля:

за сутки в Ярославской области выявили ещё 41 случай коронавирусной инфекции. COVID-19 не отступает;

в Ярославле загорелось здание северного линейного управления МВД России на транспорте;

у офиса Фонда Милосердия выпала из окна двухлетняя малышка: трагедия глазами очевидцев;