Аноним:

— Оштрафуйте, а лучше посадите тех, кто прямо на пляжах жарит шашлыки и потом за собой угли оставляет.

Гость:

— Может нужно вначале оповещать, предупреждать а потом наказывать рублём? Доброта должна быть на первом плане!

Гость:

— Лучше бы официально утвердили и поставили мусорный контейнер. А потом только штрафы...

Ссс:

— Да, всё правильно. Только лучше пусть стерегут тех, кто курит в общественном месте.

Игорь:

— Отдыхать на пляжах нельзя, в лес ходить запрещено,а уж костерок развести – расстрел на месте... Куда катимся? Может, тогда это и в новую Конституцию внесем? Страна запретов и штрафов! Чего тогда можно то?

Вадим:

— Только хотел спросить, и загорать в маске надо? Но выяснилось, что штрафуют не просто отдыхающих, а пьяниц. Молодцы!

Руслан:

— Уже не знают как с людей деньги содрать. Лишь бы содрать.

Владимир:

— Бухаешь на пляже, а тем паче спаиваешь детей – получи штраф! Все правильно делают сотрудники.

Елена:

— Просто не знают, как у простых людей деньги последние утащить.