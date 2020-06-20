На неделе в Ярославской области прошли первые рейды по пляжам. Полицейские, спасатели МЧС и инспекторы экологического надзора устроили облавы на отдыхающих-нарушителей. Первые рейды прошли на Прусовских и Климовских карьерах.
На одного из отдыхающих составили административный протокол за распитие алкогольных напитков в запрещённых местах, а в отношении ещё троих — за вовлечение несовершеннолетних в употребление алкогольной продукции.
Облавы вызвали у ярославцев двоякую реакцию. Кто-то полностью поддерживал действия сотрудников, а некоторых эта новость задела.
Аноним:
— Оштрафуйте, а лучше посадите тех, кто прямо на пляжах жарит шашлыки и потом за собой угли оставляет.
Гость:
— Может нужно вначале оповещать, предупреждать а потом наказывать рублём? Доброта должна быть на первом плане!
Гость:
— Лучше бы официально утвердили и поставили мусорный контейнер. А потом только штрафы...
Ссс:
— Да, всё правильно. Только лучше пусть стерегут тех, кто курит в общественном месте.
Игорь:
— Отдыхать на пляжах нельзя, в лес ходить запрещено,а уж костерок развести – расстрел на месте... Куда катимся? Может, тогда это и в новую Конституцию внесем? Страна запретов и штрафов! Чего тогда можно то?
Вадим:
— Только хотел спросить, и загорать в маске надо? Но выяснилось, что штрафуют не просто отдыхающих, а пьяниц. Молодцы!
Руслан:
— Уже не знают как с людей деньги содрать. Лишь бы содрать.
Владимир:
— Бухаешь на пляже, а тем паче спаиваешь детей – получи штраф! Все правильно делают сотрудники.
Елена:
— Просто не знают, как у простых людей деньги последние утащить.
В Ярославле постоянно проходят рейды, в основном полицейские ловят нарушителей масочного режима. Впрочем, недавно сотрудники искали недобросовестных рестораторов, которые открылись раньше времени.
Кстати, с сегодняшнего дня в регионе официально могут работать летние веранды кафе и ресторанов. Мы составили полный список мест, которые начали работать в обычном режиме.