Маленькая, но хищная: под Ярославлем к людям вышла ласка. Чем опасен зверь

В Ярославской области происходит какое-то нашествие диких зверей в города. В паблике «Мой Ярославль» Александр Голубков выложил фото, на котором видно: к жилым домам в деревне Бегоулово вблизи Ярославля пришла ласка — маленький, но хищный зверёк.



— Ласка — самый жестокий хищник, но милый, — написал автор снимка.



— Только бы ни на кого не напал, — переживает Тамара Ковалева. — А то у некоторых животных уже есть печальный опыт.



Зоологи же утверждают, что опасным может считаться любое теплокровное животное как потенциальный переносчик инфекционного заболевания.

