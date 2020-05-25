Маленькая, но хищная: под Ярославлем к людям вышла ласка. Чем опасен зверь

В Ярославской области происходит какое-то нашествие диких зверей в города. В паблике «Мой Ярославль» Александр Голубков выложил фото, на котором видно: к жилым домам в деревне Бегоулово вблизи Ярославля пришла ласка — маленький, но хищный зверёк.
— Ласка — самый жестокий хищник, но милый, — написал автор снимка.
— Только бы ни на кого не напал, — переживает Тамара Ковалева. — А то у некоторых животных уже есть печальный опыт.
Зоологи же утверждают, что опасным может считаться любое теплокровное животное как потенциальный переносчик инфекционного заболевания.
— Зубки у такого зверька очень острые, — рассказала заведующая кафедрой зоологии ЯГПУ Елена Анашкина. — Если человек захочет такое милое животное выловить, ласка может больно укусить и заразить человека бешенством. Зверь мощный, сильный, гибкий, несмотря на самые маленькие размеры. Поэтому трогать её не нужно, просто дать спокойно уйти. Само животное ни на человека, ни на домашних животных бросаться не будет. Основной пищей для ласки являются мышевидные грызуны, поэтому с этой точки зрения такой зверёк может является полезным.
За последний месяц в Ярославле произошло уже несколько случаев с дикими животными, которые решили наведаться в город. Как отмечают эксперты, это связанно с тем, что лесные звери в весенний период озабочены расселением и добычей пищи, плюс к этому из-за пандемии коронавируса в лесу стало меньше людей, и животные чувствуют себя смелее. Самый нашумевший случай произошел недавно в Ярославле: в Брагино медведь напал на человека. Кроме него в город также приходили лисы, бобры и лоси, что вызвало опасение среди местных жителей. О том, как погиб сохатый во дворе детского сада, ранее мы рассказывали в материале на нашем портале.
Однако громкая история произошла и с домашним псом в центре Рыбинска. Там собака напала на полицейского. Защищаясь, сотрудник полиции застрелил животное.