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С начала пандемии в регионе зафиксировано 1938 случаев заражения коронавирусом

С начала пандемии в регионе зафиксировано 1938 случаев заражения коронавирусом

Доброе утро, друзья! Ярославская область вновь установила антирекорд по количеству заболевших COVID-19. Коротко обо всём, что произошло регионе за последние сутки:

  • по данным оперштаба на 19 мая, в Ярославской области зарегистрировано 109 случаев заражения коронавирусом. Это пятый день подряд, когда число заболевших увеличивается;

  • в Министерстве здравоохранения приняли решение остановить вакцинацию по национальному календарю до завершения эпидемии. Об этом сегодня на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике заявил заместитель министра здравоохранения РФ Олег Гриднев;

  • с начала эпидемии COVID-19 официально подтвердился у 1 938 жителей региона. Мы составили карту распространения инфекции по районам Ярославской области;

  • оперштаб Ярославской области выдал обновлённые данные по статистике коронавируса в Ярославской области на 19 мая, в которой появились неучтённые заболевшие. Выяснилось, что 471 заболевший не включён в официальную общую статистику по региону;

  • в Ярославской области отменили празднование Ураза-байрама. Для того чтобы избежать массового скопления людей, в регионе не будут проводиться коллективные богослужения. Об этом рассказал председатель духовного управления мусульман Ярославской области Арсланбек Акаев.

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