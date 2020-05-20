Доброе утро, друзья! Ярославская область вновь установила антирекорд по количеству заболевших COVID-19. Коротко обо всём, что произошло регионе за последние сутки:
- по данным оперштаба на 19 мая, в Ярославской области зарегистрировано 109 случаев заражения коронавирусом. Это пятый день подряд, когда число заболевших увеличивается;
- в Министерстве здравоохранения приняли решение остановить вакцинацию по национальному календарю до завершения эпидемии. Об этом сегодня на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике заявил заместитель министра здравоохранения РФ Олег Гриднев;
- с начала эпидемии COVID-19 официально подтвердился у
1 938жителей региона. Мы составили карту распространения инфекции по районам Ярославской области;
- оперштаб Ярославской области выдал обновлённые данные по статистике коронавируса в Ярославской области на 19 мая, в которой появились неучтённые заболевшие. Выяснилось, что 471 заболевший не включён в официальную общую статистику по региону;
- в Ярославской области отменили празднование Ураза-байрама. Для того чтобы избежать массового скопления людей, в регионе не будут проводиться коллективные богослужения. Об этом рассказал председатель духовного управления мусульман Ярославской области Арсланбек Акаев.