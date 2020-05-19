У двоих человек в переславском центре социального обслуживания найден коронавирус. Один из них — работник центра, а другой — пенсионер, который находился в центре.

— В связи с этим отделение закрыто на обсервацию. У обоих заболевших коронавирус протекает бессимптомно, — написал в соцсетях глава Переславля Валерий Астраханцев.

За прошедшие сутки количество заболевших в Переславле увеличилось на 10 человек. Таким образом, с подтвержденным диагнозом там 58 человек. За сутки в регионе выявлено 109 случаев заражения. Ежедневно мы заводим онлайн-трансляцию и оперативно рассказываем о том, что происходит в регионе и как из-за пандемии.

