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Один из заболевших — пенсионер, находившийся на обслуживании в центре&nbsp;

Один из заболевших — пенсионер, находившийся на обслуживании в центре 

У двоих человек в переславском центре социального обслуживания найден коронавирус. Один из них — работник центра, а другой — пенсионер, который находился в центре.

— В связи с этим отделение закрыто на обсервацию. У обоих заболевших коронавирус протекает бессимптомно, — написал в соцсетях глава Переславля Валерий Астраханцев.

За прошедшие сутки количество заболевших в Переславле увеличилось на 10 человек. Таким образом, с подтвержденным диагнозом там 58 человек. За сутки в регионе выявлено 109 случаев заражения. Ежедневно мы заводим онлайн-трансляцию и оперативно рассказываем о том, что происходит в регионе и как из-за пандемии.

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коронавирусЯрославская область
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