Мэрия Ярославля 12 марта отчиталась о ремонте детских городков. Для примера была выбрана площадка во Фрунзенском районе — у дома № 20 на улице Ньютона. Там были все — рабочие, глава района Андрей Удальцов, сотрудники муниципальной жилищной инспекции, которые проверяли ход работ, фотографы.

— По поручению мэра Владимира Волкова сейчас проводится обследование и ремонт детских площадок во всём городе. Сначала мы проверяем площадки на безопасность, затем проводятся работы по устранению неисправностей, которые могут привести к травмам у детей. Сейчас доступ на детские площадки ограничен. Это позволяет производить ремонт быстрее, — сказал начальник муниципальной жилищной инспекции Ярославля Антон Кириллов.