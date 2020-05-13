Мэрия Ярославля 12 марта отчиталась о ремонте детских городков. Для примера была выбрана площадка во Фрунзенском районе — у дома № 20 на улице Ньютона. Там были все — рабочие, глава района Андрей Удальцов, сотрудники муниципальной жилищной инспекции, которые проверяли ход работ, фотографы.
— По поручению мэра Владимира Волкова сейчас проводится обследование и ремонт детских площадок во всём городе. Сначала мы проверяем площадки на безопасность, затем проводятся работы по устранению неисправностей, которые могут привести к травмам у детей. Сейчас доступ на детские площадки ограничен. Это позволяет производить ремонт быстрее, — сказал начальник муниципальной жилищной инспекции Ярославля Антон Кириллов.
Про городок на Ньютона на сайте мэрии было сказано, что он исправен и сотрудники управдома приступили к его покраске. Правда, ремонт закончился, как только фотограф выключил камеру.
— Что-то снимали, люди на заднем фоне типа красили. После того как все сняли, забрали все вещи и уехали, а итогом ничего и не сделано! — возмутились местные жители в соцсетях и выложили в доказательство своих слов видео.
Видео: Ярославль LIVE / Vk.com
Ситуацию прокомментировал глава Фрунзенского и Красноперекопского районов Андрей Удальцов.
— Работы по ремонту проводились до конца рабочего дня специалистов управляющей компании. Сегодня работы будут продолжены, — пообещал он.
Также он добавил, что на территории Красноперекопского и Фрунзенского районов проверен 221 детский игровой комплекс — это все, что есть. Выявили, что 67 элементов нужно заменить. Аварийные детские городки, которые признаны технически неисправными и не подлежащими ремонту, будут снесены с предварительным уведомлением жителей домов.
В мэрии сообщили, что по всему городу состояние детских площадок проверят к 20 мая.