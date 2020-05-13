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Мэрия отчиталась о ремонте площадки на улице Ньютона. Но жители сказали, что на самом деле это не так

Мэрия отчиталась о ремонте площадки на улице Ньютона. Но жители сказали, что на самом деле это не так

Мэрия Ярославля 12 марта отчиталась о ремонте детских городков. Для примера была выбрана площадка во Фрунзенском районе — у дома № 20 на улице Ньютона. Там были все — рабочие, глава района Андрей Удальцов, сотрудники муниципальной жилищной инспекции, которые проверяли ход работ, фотографы.

— По поручению мэра Владимира Волкова сейчас проводится обследование и ремонт детских площадок во всём городе. Сначала мы проверяем площадки на безопасность, затем проводятся работы по устранению неисправностей, которые могут привести к травмам у детей. Сейчас доступ на детские площадки ограничен. Это позволяет производить ремонт быстрее, — сказал начальник муниципальной жилищной инспекции Ярославля Антон Кириллов.

Проверить работу приехали глава Фрунзенского района Андрей Удальцов (в центре), сотрудники жилинспекции

Проверить работу приехали глава Фрунзенского района Андрей Удальцов (в центре), сотрудники жилинспекции

Про городок на Ньютона на сайте мэрии было сказано, что он исправен и сотрудники управдома приступили к его покраске. Правда, ремонт закончился, как только фотограф выключил камеру.

— Что-то снимали, люди на заднем фоне типа красили. После того как все сняли, забрали все вещи и уехали, а итогом ничего и не сделано! — возмутились местные жители в соцсетях и выложили в доказательство своих слов видео.

Видео: Ярославль LIVE / Vk.com

Ситуацию прокомментировал глава Фрунзенского и Красноперекопского районов Андрей Удальцов.

— Работы по ремонту проводились до конца рабочего дня специалистов управляющей компании. Сегодня работы будут продолжены, — пообещал он.

Также он добавил, что на территории Красноперекопского и Фрунзенского районов проверен 221 детский игровой комплекс — это все, что есть. Выявили, что 67 элементов нужно заменить. Аварийные детские городки, которые признаны технически неисправными и не подлежащими ремонту, будут снесены с предварительным уведомлением жителей домов.

В мэрии сообщили, что по всему городу состояние детских площадок проверят к 20 мая.

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