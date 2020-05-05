Оперштаб сообщил о новых заболевших: всё о коронавирусе в Ярославской области — в режиме онлайн

В России за сутки выявили больше 10 тысяч новых заражений коронавирусом. По числу летальных исходов, согласно данным Университета Хопкинса, Россия находится на 19-й строчке мировой статистики (в понедельник, 4 мая, была на 21-й). Подробнее.
За сутки в России выявлено 10 102 случая новой коронавирусной инфекции в 83 регионах, 1779 выздоровлений, 95 летальных случаев. Всего в стране зарегистрировано 155 370 заболевших.
+40 заболевших
Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в России опубликовал обновлённую информацию о распространении инфекции в регионах. Данные по Ярославской области на 5 мая.
Самочувствие Михаила Мишустина, заболевшего коронавирусом, в целом нормальное, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря российского премьер-министра.
По его информации, лечение идет планово в одной из государственных клиник, премьер принимает лекарства, рекомендуемые Минздравом, и находится на связи с коллегами.
Сидеть на самоизоляции ярославцам станет проще — синоптики говорят, что погода скоро испортится, причём надолго. Публикуем прогноз на конец весны и лето.
Попросили подписчиков 76.RU «ВКонтакте» рассказать, как эта изоляция и вообще ситуация с «короной» повлияла на отношения с друзьями и любимыми. Результат опроса:
Губернатор выложил в соцсетях фото — лица волонтёров, которые помогают тем, кому нужны лекарства и продукты.
— Они в свободное время они развозят продукты тем, кто вынужден находиться в изоляции, в основном пожилым. Такая помощь помогает людям оставаться дома и уберечься от заражения. Благодарю волонтеров за добровольный и важный труд! В регионе их больше 700 человек. Здесь лишь несколько из них.
Для начала — коротко обо всём, что произошло за сутки:
- вчера мы снова побили рекорд по заболевшим. Плюс 79 человек за сутки в Ярославской области;
- по данным оперштаба, больше всего прибавилось случаев в Ярославле и Гаврилов-Ямском районе. Карта коронавируса;
- правительство запустило сервис для поддержки людей и бизнеса;
- семье с девятью детьми тайный меценат подарил ноутбук для дистанционной учёбы;
- создали памятку, как уберечь пожилых родственников от мошенников и коронавируса;
- полиция и чиновники устраивают облавы на шашлычников.