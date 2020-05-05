Оперштаб сообщил о новых заболевших: всё о коронавирусе в Ярославской области — в режиме онлайн

Губернатор выложил в соцсетях фото — лица волонтёров, которые помогают тем, кому нужны лекарства и продукты.

— Они в свободное время они развозят продукты тем, кто вынужден находиться в изоляции, в основном пожилым. Такая помощь помогает людям оставаться дома и уберечься от заражения. Благодарю волонтеров за добровольный и важный труд! В регионе их больше 700 человек. Здесь лишь несколько из них.

