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Оперштаб сообщил о новых заболевших: всё о коронавирусе в Ярославской области — в режиме онлайн

Оперативные данные о COVID-19, актуальные на 5 мая 2020

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Доктора фиксируют всё новые случаи

Доктора фиксируют всё новые случаи

Привет, друзья. Ситуация с коронавирусом развивается так стремительно, что мы и в праздники тоже каждый день заводим онлайн-трансляцию, где собираем всю оперативную информацию о COVID-10 в регионе.
Все свежие данные - в нашей хронике дня.

Михаил Контуев

В России за сутки выявили больше 10 тысяч новых заражений коронавирусом. По числу летальных исходов, согласно данным Университета Хопкинса, Россия находится на 19-й строчке мировой статистики (в понедельник, 4 мая, была на 21-й). Подробнее.

Ксения Зинова

За сутки в России выявлено 10 102 случая новой коронавирусной инфекции в 83 регионах, 1779 выздоровлений, 95 летальных случаев. Всего в стране зарегистрировано 155 370 заболевших.

Михаил Контуев

+40 заболевших

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в России опубликовал обновлённую информацию о распространении инфекции в регионах. Данные по Ярославской области на 5 мая.

Ксения Зинова

Самочувствие Михаила Мишустина, заболевшего коронавирусом, в целом нормальное, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря российского премьер-министра.

По его информации, лечение идет планово в одной из государственных клиник, премьер принимает лекарства, рекомендуемые Минздравом, и находится на связи с коллегами.

Михаил Контуев

Сидеть на самоизоляции ярославцам станет проще — синоптики говорят, что погода скоро испортится, причём надолго. Публикуем прогноз на конец весны и лето.

Ольга Прохорова

Попросили подписчиков 76.RU «ВКонтакте» рассказать, как эта изоляция и вообще ситуация с «короной» повлияла на отношения с друзьями и любимыми. Результат опроса:

Ольга Прохорова
Ольга Прохорова

Губернатор выложил в соцсетях фото — лица волонтёров, которые помогают тем, кому нужны лекарства и продукты.

— Они в свободное время они развозят продукты тем, кто вынужден находиться в изоляции, в основном пожилым. Такая помощь помогает людям оставаться дома и уберечься от заражения. Благодарю волонтеров за добровольный и важный труд! В регионе их больше 700 человек. Здесь лишь несколько из них.

Ольга Прохорова

Для начала — коротко обо всём, что произошло за сутки:

  • по данным оперштаба, больше всего прибавилось случаев в Ярославле и Гаврилов-Ямском районе. Карта коронавируса;
  • создали памятку, как уберечь пожилых родственников от мошенников и коронавируса;

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