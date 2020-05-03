Уже второй день подряд суточный прирост заболевших коронавирусной инфекцией в Ярославской области составляет
Многие читатели 76.RU не согласились с этим и назвали свои причины.
Гость:
— Нашли отмазку, люди, оказывается, сами виноваты! А руководители для чего сидят? Всё неорганизованно, не продуманно, область открыта. Для прибывающих москвичей меры исключительно рекомендательного характера. Какие 14 дней самоизоляции, они побудут в области 11 праздничных дней и поедут обратно на рабочие места! А нам тут оставаться с вирусом, самоизоляцией, пропусками, без работы и средств к существованию. Спасибо за мудрое руководство!
Гость:
— Для того чтобы понять откуда рост числа заразившихся, надо сесть на общественный транспорт и съездить на работу, затем сходить в салон красоты, в магазин за продуктами и непродовольственными товарами, выехать на берег Волги. Кругом всё как в обычный день. Маски надеты у единиц, практически все организации от мелких сервисов до крупных работают, и большинство людей живут привычной жизнью. Где и какие ограничения, где изоляция? Сегодня почти восемь тысяч выявили по России, и все они до выявления вируса ходили, контактировали и заражали. Нетрудно догадаться, что будет дальше.
Гость:
— Выяснили, что в закрытом помещении вирус держится до
Евгений:
Господин губернатор! Главы Костромской, Ивановской, Нижегородской и других областей закрыли въезд на свои территории без острой необходимости. А у нас проходной двор. Вчера в
Ксения:
— Не хочет народ надевать маски. Кучкуются, гуляют, в гости ходят как ни в чём не бывало, словно в сказке живут. Оглянитесь вокруг уже наконец. Одним словом, самоизоляция не работает в нашем государстве. И электронные пропуска не помогут.
В ярославском Роспотребнадзоре согласны с губернатором. В сообщении регионального оперштаба говорится, что вспышка вызвана пасхальными праздниками и тёплыми выходными.