Уже второй день подряд суточный прирост заболевших коронавирусной инфекцией в Ярославской области составляет 64 человека . Вчера власти региона постарались объяснить жителям, почему рост заболеваемости настолько сильный. По словам губернатора Дмитрия Миронова, в сложившейся ситуации виноваты жители, которые нарушают режим самоизоляции.

Многие читатели 76.RU не согласились с этим и назвали свои причины.

Гость:

— Нашли отмазку, люди, оказывается, сами виноваты! А руководители для чего сидят? Всё неорганизованно, не продуманно, область открыта. Для прибывающих москвичей меры исключительно рекомендательного характера. Какие 14 дней самоизоляции, они побудут в области 11 праздничных дней и поедут обратно на рабочие места! А нам тут оставаться с вирусом, самоизоляцией, пропусками, без работы и средств к существованию. Спасибо за мудрое руководство!