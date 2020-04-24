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Лечение больных туберкулезом продолжается не смотря на коронавирус

Лечение больных туберкулезом продолжается не смотря на коронавирус

В ярославской областной туберкулезной больнице с помощью больничных томографов врачи проводят обследование легких людей, у которых подтвердился коронавирус.

- Специалисты быстрo выясняют степень порaжения лeгĸих, чтo нeобходимо для определения тaктики лeчeния, - рассказали в оперативном штабе по коронавирусу в Ярославской области. - Еженедельно вpачи сдaют тeсты нa кopoнавиpусную инфeĸцию.

Для того, чтобы не рисковать здоровьем пациентов стационара, все передачи для больных проходят через специальный шлюз. Пациенты дневного стационара переведены на домашний режим. К ним ежедневно приезжают бригады врачей и проводят осмотры. Приём и лечсение больных туберкулёзом продолжается.

В Ярославской области на лечении из-за коронавируса находятся 280 пациентов. С начала пандемии выздоровели 23 человека, двое скончались.

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