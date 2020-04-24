В ярославской областной туберкулезной больнице с помощью больничных томографов врачи проводят обследование легких людей, у которых подтвердился коронавирус.



- Специалисты быстрo выясняют степень порaжения лeгĸих, чтo нeобходимо для определения тaктики лeчeния, - рассказали в оперативном штабе по коронавирусу в Ярославской области. - Еженедельно вpачи сдaют тeсты нa кopoнавиpусную инфeĸцию.

Для того, чтобы не рисковать здоровьем пациентов стационара, все передачи для больных проходят через специальный шлюз. Пациенты дневного стационара переведены на домашний режим. К ним ежедневно приезжают бригады врачей и проводят осмотры. Приём и лечсение больных туберкулёзом продолжается.