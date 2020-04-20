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С ремонтом придётся потерпеть

С ремонтом придётся потерпеть

Уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин попросил губернатора ограничить время, отведённое на ремонт в квартирах и дворах жилых домов. Просьба связана с тем, что сейчас школьники учатся из дома, а посторонние шумы отвлекают их от занятий.

— От жителей поступило много жалоб. Из-за этого планируется ограничить ремонт на время занятий, то есть с 08:30 до 17:50, — прокомментировал Михаил Крупин. — Наказание за шумные работы будет такое же, как и за нарушение «тихого часа»

Уполномоченный напомнил, что режим тишины действует с 22 часов вечера до 6 часов утра. Соответственно, получается, что ремонт можно делать в промежутки с 06:00 до 08:30, а также с 17:50 до 22:00.

Для физических лиц штраф за первое нарушение составит от 200 до 1000 рублей. За повторное нарушение — от 1000 до 5000 рублей

Для физических лиц штраф за первое нарушение составит от 200 до 1000 рублей. За повторное нарушение — от 1000 до 5000 рублей

В режиме дистанционного обучения ярославские школьники будут заниматься как минимум до 12 мая. В конце апреля этот вопрос снова будет рассматриваться, чтобы определить, как пойдет обучение после этой даты.

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дистанционное обучениетихий часзакон о тишине в Ярославле
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