Уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин попросил губернатора ограничить время, отведённое на ремонт в квартирах и дворах жилых домов. Просьба связана с тем, что сейчас школьники учатся из дома, а посторонние шумы отвлекают их от занятий.

— От жителей поступило много жалоб. Из-за этого планируется ограничить ремонт на время занятий, то есть с 08:30 до 17:50, — прокомментировал Михаил Крупин. — Наказание за шумные работы будет такое же, как и за нарушение «тихого часа»