Гость



— Заросли за три недели, из-за таких и май дома просидим только безвылазно уже. Раньше женщина могла все, и прическу на любых волосах себе сделать, и голову помыть покрасить, и губы накрасить, и ногти приклеить, и даже их накрасить и раскрасить, подстричь мужика своего, а до кучи и соседа. А реснички удлинить красиво могли даже школьницы. Через пару недель, интересно, кто им услуги оказывать будет?



Гость



— А чего так все накинулись? Толпы народа в магазинах и общественном транспорте, где в обычный-то день не особо стерильно, мы принимаем, а стрижка в парикмахерской становится крамолой.



Лидия



— Салоны красоты открыли, потому что людям, работникам, нужна зарплата, нужно кормить семью. Все салоны частные, владелец не будет платить деньги просто так. Чего нападаете? Каждый решает сам, идти в салон стричься или не идти. Кто остерегается, тот красится дома. Но людям нужна работа, зарплата. Кто будет их кормить?



Гость



— То, что деньги всем нужны, это бесспорно. Однако неужели сами работники этих салонов, парикмахерских считают себя сверхлюдьми, думают, что им вирус не страшен. Работа в такой обстановке и нестерильных условиях может вылиться боком и персоналу, и посетителям. В больнице, конечно, накормят и напоят бесплатно, а вот здоровье вряд ли вернут.

