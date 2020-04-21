На прошлой неделе губернатор Ярославской области подписал постановление о смягчении карантинных условий. Открыться разрешили и салонам красоты. Мы опубликовали материал о том, как теперь в условиях пандемии работают мастера маникюра и специалисты по волосам. В комментариях читатели поспорили, насколько оправдан сейчас риск делать ноготочки.
Гость
— «Подозрительному клиенту откажем» — кто попадает под эту категорию? В парикмахерской и салоне красоты определить могут больных? Не смешно ли это всё. «Хотели как лучше, а получилось как всегда!» — золотые слова Черномырдина как раз про нашу власть. Одно может радовать — в больницу попадут с обработанными ногтями и подстриженные! Вслед за ними и работники салонов.
Гость
— Заросли за три недели, из-за таких и май дома просидим только безвылазно уже. Раньше женщина могла все, и прическу на любых волосах себе сделать, и голову помыть покрасить, и губы накрасить, и ногти приклеить, и даже их накрасить и раскрасить, подстричь мужика своего, а до кучи и соседа. А реснички удлинить красиво могли даже школьницы. Через пару недель, интересно, кто им услуги оказывать будет?
Гость
— А чего так все накинулись? Толпы народа в магазинах и общественном транспорте, где в обычный-то день не особо стерильно, мы принимаем, а стрижка в парикмахерской становится крамолой.
Лидия
— Салоны красоты открыли, потому что людям, работникам, нужна зарплата, нужно кормить семью. Все салоны частные, владелец не будет платить деньги просто так. Чего нападаете? Каждый решает сам, идти в салон стричься или не идти. Кто остерегается, тот красится дома. Но людям нужна работа, зарплата. Кто будет их кормить?
Гость
— То, что деньги всем нужны, это бесспорно. Однако неужели сами работники этих салонов, парикмахерских считают себя сверхлюдьми, думают, что им вирус не страшен. Работа в такой обстановке и нестерильных условиях может вылиться боком и персоналу, и посетителям. В больнице, конечно, накормят и напоят бесплатно, а вот здоровье вряд ли вернут.
Гость
— Когда власть бессильна что-либо сделать и влиять на ситуацию, она отстраняется, «выполняет просьбы населения», но затем говорит — вы сами ратовали за открытие, сами и отвечайте. Мало людей контактирует вынужденно на крупных предприятиях, мало в общественном транспорте, теперь салоны, парикмахерские и прочие заведения. В городе транспорта, как в обычные дни. Верным путём движемся, чтобы догнать по заболеваемости и смертности США, Испанию и Италию. Проблемы от такой бурной деятельности в период пандемии будут расти как снежный ком. Только вот виноватых, как обычно, не будет, и оценки правительство само себе поставит хорошие.