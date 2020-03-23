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Чиновник мэрии слетал в отпуск во время пандемии коронавируса

Выйдя на работу, Александр Асриянц взял больничный

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Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Александр Асриянц не соблюдал карантин&nbsp;

Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Александр Асриянц не соблюдал карантин 

Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом мэрии Ярославля Александр Асриянц заболел после возвращения из отпуска. Чиновник городской администрации недавно вернулся из Шри-Ланки. Но на карантин и самоизоляцию Асриянц не пошёл, а отправился в мэрию, участвовал на прошлой неделе в заседаниях комиссий муниципалитета. На них он отчитывался о схеме, по которой закрывают крупнейшее троллейбусное депо на улице Городской Вал, чтобы построить на его месте жилой комплекс.

— На данный момент Александр Асриянц действительно находится на больничном, причиной которого не является коронавирус, — поспешили ответить в мэрии Ярославля.

Из отпуска Асриянц вышел 9 марта. К этой дате уже действовало постановление Роспотребнадзора о списках стран, после которых нужен карантин. Островного государства Шри-Ланка в нём пока не было.

Похожим образом поступила заместитель мэра Елена Новик, выйдя на работу сразу по возвращении из отпуска. Но мэр её всё же отправил на карантин.

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