Чиновник мэрии слетал в отпуск во время пандемии коронавируса

Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом мэрии Ярославля Александр Асриянц заболел после возвращения из отпуска. Чиновник городской администрации недавно вернулся из Шри-Ланки. Но на карантин и самоизоляцию Асриянц не пошёл, а отправился в мэрию, участвовал на прошлой неделе в заседаниях комиссий муниципалитета. На них он отчитывался о схеме, по которой закрывают крупнейшее троллейбусное депо на улице Городской Вал, чтобы построить на его месте жилой комплекс.

— На данный момент Александр Асриянц действительно находится на больничном, причиной которого не является коронавирус, — поспешили ответить в мэрии Ярославля.