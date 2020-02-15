На берегу Волги в Ярославле хотят построить квартал из многоквартирных домов

На сайте архитектурно-строительной компании «Новый дом» появился макет нового жилого комплекса «Волга». Его планируют возвести практически на берегу Волги в Заволжском районе, где раньше располагался мукомольный завод №2.



- Мы рассчитываем начать строительство уже ближайшим летом, - сообщили специалисты АСК «Новый дом». - В планах — возвести несколько трёхэтажных домов. При этом, квартал не будет обнесён забором, а также набережная Волги останется в общем доступе.

