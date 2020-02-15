На берегу Волги в Ярославле хотят построить квартал из многоквартирных домов

На сайте архитектурно-строительной компании «Новый дом» появился макет нового жилого комплекса «Волга». Его планируют возвести практически на берегу Волги в Заволжском районе, где раньше располагался мукомольный завод №2.
- Мы рассчитываем начать строительство уже ближайшим летом, - сообщили специалисты АСК «Новый дом». - В планах — возвести несколько трёхэтажных домов. При этом, квартал не будет обнесён забором, а также набережная Волги останется в общем доступе.
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Площадку на улице Смолякова уже обнесли забором. Но никаких рабочих на объекте нет.
- Постановление о разработке проекта планировки и проекта межевания этой территории действительно существует, - сообщили в департаменте строительства Ярославской области. - Проект был согласован на заседании рабочей группы регионального координационного совета в сентябре 2018 года. Однако до настоящего времени мэрией Ярославля постановление об утверждении данного проекта выпущено не было.
Плюс к этому за Волгой планируют построить целый новый микрорайон. За торговым центром «Глобус» города возвести 41 многоэтажку на 24 тысячи человек. А вот про качественную зону для отдыха жителям района, похоже, придётся забыть.