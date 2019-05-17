«Это будет сказка»: в Ярославле хотят создать парк с рекой и озёрами

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Чиновники рассказали о планах по созданию новой зоны отдыха
Территорию уже пометили в генплане как парковую зону
В Ярославле за Волгой хотят создать новый большой парк «Озёрная гривка». Его собираются строить в месте истока реки Урочь в районе проспекта Машиностроителей и улиц Красноборской и Сахарова.
— Желание сделать такой парк появилось ещё лет пять назад, — рассказал глава Заволжского района Андрей Мамонтов. — Сейчас подключились инициативные жители, которые лоббируют идею автономно от власти. А идея действительно отличная — там, где есть и суша, и вода, всегда интереснее. А там есть несформированное устье реки и озёра. Это будет сказка.
Но пока создание парка лишь «хотелки». Денег на это в бюджете пока не заложено. Но в генеральном плане города эту территорию уже обозначили как парковую зону.
— Никто и не говорит, что завтра здесь начнутся работы, — добавил Андрей Мамонтов. — Но хочется верить, что парк появится через 3, 4 или 10 лет. Да и проекты пока сырые, нужно всё проработать, чтобы не загубить такую территорию и не натворить беды.
Недавно жители Красноперекопского района пожаловались, что обновлённый прошлым летом парк Нефтяников после зимы выглядит уже не так презентабельно. Они сообщили, что на пешеходных дорожках потрескался и развалился асфальт. Парк ремонтировали по губернаторской программе «Решаем вместе!», потратив почти 20 миллионов рублей из бюджета Ярославской области. Однако у властей уже нашёлся ответ на случившееся с асфальтом.
Вы имели исток речки Урочь а не Устье не вводите людей в заблуждения Устье это совсем другой район