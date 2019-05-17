17 мая пятница
СЕЙЧАС +19°С
usd 64.56
eur 72.37
  • 6 мая 2019

    Узнайте больше об авторах 76.RU!

    Друзья, теперь на нашем сайте стали активны имена авторов - кликнув на имя, вы увидите информацию об авторе и все его публикации.

    19 апреля 2019

    Собираем альбом "Письма с фронта"!

    Друзья, перед 9 Мая мы запустили душевную акцию - собираем письма с фронта. Посмотрите дома, может быть, остались письма бабушек и дедушек - те, что они писали друг другу во время войны? Пришлите их нам - мы опубликуем!

    10 апреля 2019

    Теперь можно комментировать всё и сразу!

    Друзья, мы сделали так, чтобы удобнее оставлять комментарии. Теперь в мобильной версии сайта плашка значок «Добавить комментарий» всплывает сразу, как только вы открываете новость. Так что давайте обсуждать, спорить, хвалить и ругаться!

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +19°С
usd 64.56
eur 72.37
Город

«Это будет сказка»: в Ярославле хотят создать парк с рекой и озёрами

Чиновники рассказали о планах по созданию новой зоны отдыха

Поделиться

877
4 Обсудить

Все новости

Все новости

Территорию уже пометили в генплане как парковую зону

Фото: Михаил Контуев

В Ярославле за Волгой хотят создать новый большой парк «Озёрная гривка». Его собираются строить в месте истока реки Урочь в районе проспекта Машиностроителей и улиц Красноборской и Сахарова.

— Желание сделать такой парк появилось ещё лет пять назад, — рассказал глава Заволжского района Андрей Мамонтов. — Сейчас подключились инициативные жители, которые лоббируют идею автономно от власти. А идея действительно отличная — там, где есть и суша, и вода, всегда интереснее. А там есть несформированное устье реки и озёра. Это будет сказка.

Но пока создание парка лишь «хотелки». Денег на это в бюджете пока не заложено. Но в генеральном плане города эту территорию уже обозначили как парковую зону.

Проект парка будут пересматривать и дорабатывать

Фото: Андрей Мамонтов / vk.com

— Никто и не говорит, что завтра здесь начнутся работы, — добавил Андрей Мамонтов. — Но хочется верить, что парк появится через 3, 4 или 10 лет. Да и проекты пока сырые, нужно всё проработать, чтобы не загубить такую территорию и не натворить беды.

Недавно жители Красноперекопского района пожаловались, что обновлённый прошлым летом парк Нефтяников после зимы выглядит уже не так презентабельно. Они сообщили, что на пешеходных дорожках потрескался и развалился асфальт. Парк ремонтировали по губернаторской программе «Решаем вместе!», потратив почти 20 миллионов рублей из бюджета Ярославской области. Однако у властей уже нашёлся ответ на случившееся с асфальтом.

ТЕКСТ

Михаил Контуев

ТЕГИ

паркгородская среда

Поделиться

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter Сообщите об ошибке

КОММЕНТАРИИ (4)

Dмитрий
17 май 2019 в 15:53

река Урочь, а не Устье

Дмитрий
17 май 2019 в 15:49

Вы имели исток речки Урочь а не Устье не вводите людей в заблуждения Устье это совсем другой район

Гость
17 май 2019 в 15:42

Ну мало ли что хотят чинуши на бумаге,а потом будет как получится сколько раз было на проекте одно по факту совсем другое.