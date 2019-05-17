«Это будет сказка»: в Ярославле хотят создать парк с рекой и озёрами

В Ярославле за Волгой хотят создать новый большой парк «Озёрная гривка». Его собираются строить в месте истока реки Урочь в районе проспекта Машиностроителей и улиц Красноборской и Сахарова.



— Желание сделать такой парк появилось ещё лет пять назад, — рассказал глава Заволжского района Андрей Мамонтов. — Сейчас подключились инициативные жители, которые лоббируют идею автономно от власти. А идея действительно отличная — там, где есть и суша, и вода, всегда интереснее. А там есть несформированное устье реки и озёра. Это будет сказка.