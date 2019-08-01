«Оставили только болото и свалку»: в Ярославле земля под новый большой парк оказалась непригодной

В Ярославле архитекторы, работающие над большим проектом крупного парка «Озёрная гривка» за Волгой, приостановили работу. Это произошло из-за того, что они получили документ, где сказано, что не всю территорию, где власти обещали разбить зелёную зону отдыха, можно отдавать под парк.



— Практически единственный участок с твёрдой землёй — не парковая зона, — рассказала учредитель архитектурного бюро «Стелла» Любовь Хорунова. — Под парк остались лишь болото и свалка.