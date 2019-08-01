«Оставили только болото и свалку»: в Ярославле земля под новый большой парк оказалась непригодной

Архитекторы уже давно проектируют парк, поэтому новые вводные для них стали неожиданностью
Фото: Михаил Контуев
В Ярославле архитекторы, работающие над большим проектом крупного парка «Озёрная гривка» за Волгой, приостановили работу. Это произошло из-за того, что они получили документ, где сказано, что не всю территорию, где власти обещали разбить зелёную зону отдыха, можно отдавать под парк.
— Практически единственный участок с твёрдой землёй — не парковая зона, — рассказала учредитель архитектурного бюро «Стелла» Любовь Хорунова. — Под парк остались лишь болото и свалка.
На том месте, которое оказалось не предназначенным под строительство парка, архитекторы планировали спортивные площадки — открытую и крытую.
— По плану зонирования территории на одном участке этого места можно строить гаражи и автостоянки, на другом — малое коммунальное производство и склады, — сообщил общественник, инженер-эколог Олег Баранов.
Но архитекторы говорят, что есть шанс перевести эти площади в парковую зону. На это потребуется время — процесс занимает около одного года. За это время землю по закону попросту может кто-то выкупить под целевую застройку.
— У нас пока такой информации об изменении нет, по итогам первого организационного совещания протокольно оформлены поручения, в том числе и по определению границ и зонирования рассматриваемых территорий, — отметил глава администрации Заволжского района Андрей Мамонтов. — На следующем заседании рабочей группы обсудим и этот вопрос после получения информации от земельного контроля.
Напомним, в Ярославле за Волгой хотят создать новый большой парк «Озёрная гривка». Его собираются строить на территории памятника природы «Ляпинские карьеры» в месте истока реки Урочь в районе проспекта Машиностроителей и улиц Красноборской и Сахарова. На этом месте больше десяти лет находятся незаконная свалка и болота. Жители района давно начали бить тревогу. Власти говорят, что парк здесь может появиться через 3, 4 или 10 лет.