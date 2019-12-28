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«Пострадают новосёлы и жители соседних районов»: урбанист — о крупной застройке в Ярославле

Специалист по городской среде спрогнозировал, как изменится жизнь города от появления 41 многоэтажки

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Громкие споры разгорелись в Ярославле по поводу пристройки к Заволжскому району Ярославля гигантского микрорайона на 24 тысячи человек. Речь идёт о пустыре за гипермаркетом — посёлке Красный бор, где собираются возвести 41 многоэтажку. Местные жители подписывали петицию против строительства и выходили на пикеты, опасаясь, что это грозит социальным коллапсом, переполнением всех местных больниц, садов и школ. Публичные слушания по этому проекту прошли со скандалом.

На последнем заседании градостроительной комиссии Ярославского района, где вносят изменения в Правила землепользования и застройки, этот вопрос отложили. Но это не значит, что будут проходить новые публичные слушания по застройке.

Российский урбанист и соавтор блога «Удобный город» Александр Багно спрогнозировал, как изменится жизнь города, если на его границе возведут 41 многоэтажку. Он заверил, что подобный расклад «работает» во всех российских городах, а не только при ситуации, как в Красном Бору.

— Обычно в таких микрорайонах строят только жильё. В результате жители остаются без детских садов, школ, поликлиник, — уверен специалист по городской среде. — А на имеющиеся в соседних районах нагрузка возрастает. И пострадают не только жители новостроек, но и жители соседних районов.

Преимущества

  • Новые районы — это новые жители, новые магазины, новые кафе, новые офисы. Для города — это больше налогов в бюджет, для бизнеса больше возможностей для новых контактов, для горожан более разнообразная жизнь.

Недостатки

  • Нельзя строить крупные районы без улучшения работы общественного транспорта и повышения плотности улиц. На существующих маршрутах нужно уменьшать интервалы или запускать более вместительный транспорт, а если начнут появляться пробки, дополнительно к этим мерам делать выделенные полосы. Для автомобилей нужно строить новые улицы (именно это, а не расширять имеющиеся, это позволит эффективнее управлять автомобильными потоками).

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застройкаКрасный Бор
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КОММЕНТАРИИ (2)

Гость
28 дек 2019 в 10:54

Урбанист капитан-очевидность. Спасибо, а то без этого бесполезного человека мы бы наверное не разобрались.