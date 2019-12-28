«Пострадают новосёлы и жители соседних районов»: урбанист — о крупной застройке в Ярославле

Громкие споры разгорелись в Ярославле по поводу пристройки к Заволжскому району Ярославля гигантского микрорайона на 24 тысячи человек. Речь идёт о пустыре за гипермаркетом — посёлке Красный бор, где собираются возвести 41 многоэтажку. Местные жители подписывали петицию против строительства и выходили на пикеты, опасаясь, что это грозит социальным коллапсом, переполнением всех местных больниц, садов и школ. Публичные слушания по этому проекту прошли со скандалом.



На последнем заседании градостроительной комиссии Ярославского района, где вносят изменения в Правила землепользования и застройки, этот вопрос отложили. Но это не значит, что будут проходить новые публичные слушания по застройке.

