«Чревато катастрофой»: учёные-биологи объяснили, чем грозит строительство ЦБК на водохранилище

В Ярославской области не утихают споры о том, нужно ли строить целлюлозно-бумажный комбинат на берегу Рыбинского водохранилища. Жители считают, что предприятие нанесет удар по экологии, поэтому начали организовывать протесты. Так, 24 ноября впервые в Рыбинске провели согласованный митинг . Жители города доказывали, почему считают целлюлозно-бумажный комбинат опасным. А уже 1 декабря люди протестовали в Ярославле, Тутаеве, Череповце и Рыбинске. Позже, чтобы не оставлять проблему без внимания, ярославцы начали выходить на одиночные пикеты .

Однако однозначное решение относительно строительства так и не было принято, поэтому возможные экологические риски, которые появятся вместе с ЦБК, обсудили на круглом столе в Общественной палате Ярославской области.



— Это существенно ухудшит экологическую и санитарную ситуацию вдоль всего восточного берега водохранилища. Строительство целлюлозного завода повысит вероятность техногенных катастроф, чреватых химическим загрязнением значительной акватории (50%) Рыбинского водохранилища и участка реки Волги, на берегу которого расположены такие крупные города, как Рыбинск и Ярославль, — пояснил директор Института биологии внутренних вод имени Папанина Российской академии наук Александр Крылов.



Учёных не успокаивает заверение предприятия в том, что на нём установят самые современные технологии очистки воздуха и воды. Биологи уверены, что строительство комбината и полигона для его отходов привнесет дополнительный объем загрязнения на эту уже крайне загрязнённую акваторию.



Экологи и общественники продолжают стоять на своем и предлагают обратиться с этой проблемой к специалистам-экологам ведущих федеральных институтов. Губернатор Дмитрий Миронов написал письмо президенту России Владимиру Путину, в котором просит перенести строительство целлюлозно-бумажного комбината из Вологодской области куда-нибудь ещё.