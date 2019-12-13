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Город Бунт против ЦБК

«Чревато катастрофой»: учёные-биологи объяснили, чем грозит строительство ЦБК на водохранилище

Ярославские общественники собрались за помощью к специалистам ведущих федеральных институтов

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Рыбинское водохранилище и Волга наполнятся химическими отходами&nbsp;

Рыбинское водохранилище и Волга наполнятся химическими отходами 

В Ярославской области не утихают споры о том, нужно ли строить целлюлозно-бумажный комбинат на берегу Рыбинского водохранилища. Жители считают, что предприятие нанесет удар по экологии, поэтому начали организовывать протесты. Так, 24 ноября впервые в Рыбинске провели согласованный митинг. Жители города доказывали, почему считают целлюлозно-бумажный комбинат опасным. А уже 1 декабря люди протестовали в Ярославле, Тутаеве, Череповце и Рыбинске. Позже, чтобы не оставлять проблему без внимания, ярославцы начали выходить на одиночные пикеты.

Однако однозначное решение относительно строительства так и не было принято, поэтому возможные экологические риски, которые появятся вместе с ЦБК, обсудили на круглом столе в Общественной палате Ярославской области.

— Это существенно ухудшит экологическую и санитарную ситуацию вдоль всего восточного берега водохранилища. Строительство целлюлозного завода повысит вероятность техногенных катастроф, чреватых химическим загрязнением значительной акватории (50%) Рыбинского водохранилища и участка реки Волги, на берегу которого расположены такие крупные города, как Рыбинск и Ярославль, — пояснил директор Института биологии внутренних вод имени Папанина Российской академии наук Александр Крылов.

Учёных не успокаивает заверение предприятия в том, что на нём установят самые современные технологии очистки воздуха и воды. Биологи уверены, что строительство комбината и полигона для его отходов привнесет дополнительный объем загрязнения на эту уже крайне загрязнённую акваторию.

Экологи и общественники продолжают стоять на своем и предлагают обратиться с этой проблемой к специалистам-экологам ведущих федеральных институтов. Губернатор Дмитрий Миронов написал письмо президенту России Владимиру Путину, в котором просит перенести строительство целлюлозно-бумажного комбината из Вологодской области куда-нибудь ещё.

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Рыбинское водохранилищеэкологияЦБК
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КОММЕНТАРИИ (3)

Гость
13 дек 2019 в 18:53

Ну Писков же сказал вам, что естественная убыль населения в 300 тыс в год это всё спланировано и ожидаемо. Теперь видимо хотят увеличить достигнутый результат до 500 тыс, а то и по миллиону в год. Глядишь, лет через 100 и проблем у россиян никаких не будет в связи с отсутствием оных, тогда и Путин сможет наконец-то уйти на покой.

Гость
13 дек 2019 в 18:23

Ярославская Областная Дума не поддержала инициативу КПРФ о принятии решения об обращении в правительство РФ по запрету строительства ЦБК в Вологодской области.

Гость
13 дек 2019 в 18:19

Грамотный ученый и честный человек однозначно будет утверждать, что строительство ЦБК это катастрофа бассейна Волги и медленное уничтожение населения,проживающего на берегах великой Волги и Рыбинского водохранилища! Не верьте лукавым доводам и отговоркам! Люди, остановите безумие и преступление !