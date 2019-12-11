«Оставить жителям зелёные зоны»: губернатор высказался по поводу застройки за Волгой

Жители Ярославля и Ярославского района докричались до чиновников. После скандальных публичных слушаний по поводу строительства 41 многоэтажки за Волгой в дело вмешался губернатор Дмитрий Миронов. Глава региона посмотрел что к чему и публично высказался по этому поводу в социальных сетях.
— Строить новые микрорайоны надо, но при этом необходимо позаботиться о дорогах, больницах, детских садах и школах, — написал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. — Идя навстречу пожеланиям жителей, рекомендую району не увеличивать этажность и внести изменения в существующие нормы: надо стремиться к тому, чтобы была обеспечена доступность социальных объектов как в городе, и школа должна быть рядом, и детский сад. Поручил департаменту строительства проконтролировать, чтобы все проекты планировки на этой территории реализовывались только с учетом необходимой инфраструктуры. Кроме того, надо оставить жителям зеленые зоны. Многие из них переехали за город, чтобы быть ближе к природе, и поэтому нужно обязательно сохранять зеленые насаждения.
Ранее ярославцы выходили на акции протеста и создали петицию с обращением к губернатору Дмитрию Миронову — они требуют «остановить социальную катастрофу». На данный момент петицию подписала уже тысяча человек. Жители Заволжского района переживают, что стройка ухудшит дорожную ситуацию.
— Администрация Ярославского района не в состоянии обеспечить в полном объеме социальной и транспортной инфраструктурой жителей района уже сегодня. А предлагаемый проект предусматривает фактически удвоение числа жителей, что неизбежно приведёт к социальному коллапсу, — сказано в петиции.
Во-вторых, горожане опасаются, что будут битком забиты больницы.
— Уже сейчас перегружены ФАПы, амбулатория. Медицинские учреждения не справляются в полном объеме с оказанием услуг населению. Живые очереди на приём специалистов в Лесных Полянах растягиваются до нескольких часов. Жители района вынуждены искать возможность пользоваться инфраструктурой Заволжского района.
В этом месте на пустыре хотят построить новый микрорайон
Напомним, на пустыре в Красном бору хотят возвести 41 многоэтажку. Планируется, что здесь смогут поселиться 24 тысячи человек. На сайте объявлений «Авито» уже вовсю продают этот участок.