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«Оставить жителям зелёные зоны»: губернатор высказался по поводу застройки за Волгой

Ярославцы не хотят, чтобы в Красном бору возводили 41 многоэтажку

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Губернатор заинтересовался застройкой в Красном бору

Губернатор заинтересовался застройкой в Красном бору

Жители Ярославля и Ярославского района докричались до чиновников. После скандальных публичных слушаний по поводу строительства 41 многоэтажки за Волгой в дело вмешался губернатор Дмитрий Миронов. Глава региона посмотрел что к чему и публично высказался по этому поводу в социальных сетях.

— Строить новые микрорайоны надо, но при этом необходимо позаботиться о дорогах, больницах, детских садах и школах, — написал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. — Идя навстречу пожеланиям жителей, рекомендую району не увеличивать этажность и внести изменения в существующие нормы: надо стремиться к тому, чтобы была обеспечена доступность социальных объектов как в городе, и школа должна быть рядом, и детский сад. Поручил департаменту строительства проконтролировать, чтобы все проекты планировки на этой территории реализовывались только с учетом необходимой инфраструктуры. Кроме того, надо оставить жителям зеленые зоны. Многие из них переехали за город, чтобы быть ближе к природе, и поэтому нужно обязательно сохранять зеленые насаждения.

Люди несколько раз выходили с пикетами, чтобы докричаться до властей

Люди несколько раз выходили с пикетами, чтобы докричаться до властей

Ранее ярославцы выходили на акции протеста и создали петицию с обращением к губернатору Дмитрию Миронову — они требуют «остановить социальную катастрофу». На данный момент петицию подписала уже тысяча человек. Жители Заволжского района переживают, что стройка ухудшит дорожную ситуацию.

— Администрация Ярославского района не в состоянии обеспечить в полном объеме социальной и транспортной инфраструктурой жителей района уже сегодня. А предлагаемый проект предусматривает фактически удвоение числа жителей, что неизбежно приведёт к социальному коллапсу, — сказано в петиции.

Во-вторых, горожане опасаются, что будут битком забиты больницы.

— Уже сейчас перегружены ФАПы, амбулатория. Медицинские учреждения не справляются в полном объеме с оказанием услуг населению. Живые очереди на приём специалистов в Лесных Полянах растягиваются до нескольких часов. Жители района вынуждены искать возможность пользоваться инфраструктурой Заволжского района.

В этом месте на пустыре хотят построить новый микрорайон

Напомним, на пустыре в Красном бору хотят возвести 41 многоэтажку. Планируется, что здесь смогут поселиться 24 тысячи человек. На сайте объявлений «Авито» уже вовсю продают этот участок.

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застройкаКрасный бор
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КОММЕНТАРИИ (7)

Гость
11 дек 2019 в 13:18

А про строительство нового моста он не высказался? Половина города через центр за Волгу едут, пробки каждый вечер. Теперь ещё и микрорайон там построят

Поликарп Абрамов
11 дек 2019 в 12:24

Мосты, - надеюсь,- хрустальные заказали?

Гость
11 дек 2019 в 12:23

А почему обязательно надо вырубать небольшой сосновый оазис, что за "Глобусом"? Люди там гуляют,дышат свежим воздухом, этим соснам много лет,других уже не будет.Строят москвичи, им на нас наплевать, они сами здесь жить не собираются. Им срубить денег надо и не более того. Следует запретить эту стройку и отстать от этой лесополосы, которая итак уже почти и без этого уничтожена.Да, новые микрорайоны может и нужны, но разве нельзя это строить в другом месте? Про детские сады тоже спорный вопрос при ситуации, когда уже начинает сказываться демографическая "яма" 90-х.