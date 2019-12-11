«Оставить жителям зелёные зоны»: губернатор высказался по поводу застройки за Волгой

Жители Ярославля и Ярославского района докричались до чиновников. После скандальных публичных слушаний по поводу строительства 41 многоэтажки за Волгой в дело вмешался губернатор Дмитрий Миронов. Глава региона посмотрел что к чему и публично высказался по этому поводу в социальных сетях.



— Строить новые микрорайоны надо, но при этом необходимо позаботиться о дорогах, больницах, детских садах и школах, — написал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. — Идя навстречу пожеланиям жителей, рекомендую району не увеличивать этажность и внести изменения в существующие нормы: надо стремиться к тому, чтобы была обеспечена доступность социальных объектов как в городе, и школа должна быть рядом, и детский сад. Поручил департаменту строительства проконтролировать, чтобы все проекты планировки на этой территории реализовывались только с учетом необходимой инфраструктуры. Кроме того, надо оставить жителям зеленые зоны. Многие из них переехали за город, чтобы быть ближе к природе, и поэтому нужно обязательно сохранять зеленые насаждения.

