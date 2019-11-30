И всё же они делают это: за Волгой под стройку рубят сосновый бор

Недавно жители Заволжского района Ярославля заметили, что неподалёку от посёлка Красный бор массово пометили белой краской деревья. Ярославцы подняли панику: рядом идёт строительство коттеджного посёлка, неужели деревья срубят?

Но чиновники Ярославского района, на территории которого всё происходит, заверили, что беспокоиться не о чем.

— На публичных слушаниях застройщики и чиновники говорили, что ни одна сосна не будет повреждена, — рассказывает общественница Татьяна Шамина.

— Была проведена подеревная съемка — геодезическая съемка каждого отдельного дерева с указанием его характеристик. Данные отметки появились для оптимальной посадки проектируемого дома с учётом сохранения существующего лесного массива, — ответили в администрации района. — Деревья не будут вырублены, задание выполняли проектировщики для оптимальной посадки дома с целью соблюдения санитарных норм.

