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И всё же они делают это: за Волгой под стройку рубят сосновый бор

Администрация Ярославского района утверждала, что этого не будет

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Часть деревьев уже пострадала

Часть деревьев уже пострадала

Недавно жители Заволжского района Ярославля заметили, что неподалёку от посёлка Красный бор массово пометили белой краской деревья. Ярославцы подняли панику: рядом идёт строительство коттеджного посёлка, неужели деревья срубят?

Но чиновники Ярославского района, на территории которого всё происходит, заверили, что беспокоиться не о чем. 

— На публичных слушаниях застройщики и чиновники говорили, что ни одна сосна не будет повреждена, — рассказывает общественница Татьяна Шамина. 

— Была проведена подеревная съемка — геодезическая съемка каждого отдельного дерева с указанием его характеристик. Данные отметки появились для оптимальной посадки проектируемого дома с учётом сохранения существующего лесного массива, — ответили в администрации района. — Деревья не будут вырублены, задание выполняли проектировщики для оптимальной посадки дома с целью соблюдения санитарных норм. 

Однако уже несколько деревьев пошли под снос — большие полувековые сосны лежат срубленные рядом со строящимся домом. 

Мы отправляем запрос в администрацию Ярославского района с требованием объяснить, почему рубят сосновый бор. 

В другом районе Ярославля жилищная застройка тоже подбирается к зелёной зоне: уже несколько лет идёт борьба за Павловскую рощу в Дзержинском районе между общественниками и застройщиком, чьи дома строятся всё ближе к памятнику природы.

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КОММЕНТАРИИ (3)

СЕРГЕЙ
30 ноя 2019 в 10:22

"Администрация Ярославского района утверждала, что этого не будет" есть люди повыше администрации и тоже утверждали что этого не будет

Гость
30 ноя 2019 в 10:08

Администрация продала бор под застройку. Долгих лет в казённом доме!

гость
30 ноя 2019 в 10:05

Если ни кому нет дела до людей,что уж говорить о деревьях.