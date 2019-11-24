«Хватит застраивать»: ярославцы вышли на одиночные пикеты

На одиночные пикеты в Ярославле вышли жители Заволжского района. Люди всеми возможными способами хотят показать, что они против застройки на пустыре в Красном бору. Там планируют построить сорок один многоэтажный дом, в которых будет проживать порядка 24 тысяч человек.



Жители изначально считали, что такой жилой комплекс приведёт к социальному коллапсу. Перед согласованием застройки прошло шесть слушаний, на которых ярославцы могли поделиться своим мнением. На последнее мероприятие пришло порядка 250 жителей, но без скандала не обошлось. Когда началось голосование, нашлись люди, которые поддержали застройку. Порядка 60 человек проголосовали за, чем возмутили ярославцев. Жители Заволжского района требовали показать паспорта.



— Застройка, которая фактически станет новыми микрорайонами Заволжского района Ярославля, будет регулироваться градостроительными нормативами сельской местности. А ведь администрация муниципального района уже сегодня не в состоянии обеспечить в необходимом объеме строительство социальной и транспортной инфраструктуры для жителей Заволжского поселения. Что же ждать от реализации проекта, который предусматривает удвоение числа жителей? — написала в посте в Facebook Юлия Михиенкова, главный редактор газеты «Городские новости».