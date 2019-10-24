«Еще одно ноу-хау»: посетителей Юбилейного парка поразила странная ливневка

Посетители Юбилейного парка в Ярославле продолжают находить в нем странные детали. Казалось бы, после горки из грязи ярославцев уже трудно чем-то удивить. Но парк смог.
- Ещё одно ноу-хау - ливневка на газоне! Находится на аллее от ДК Добрынина к фонтану, метров 30 не доходя до фонтана, - написал в группе «Дороги Ярославля» Андрей Земсков.
Мы попросили мэрию Ярославля объяснить необычное инженерное решение.
- Это старая ливневка, она не подключена к сети. Ее закроют. Подрядчику уже направлено замечание, - прокомментировали в департаменте городского хозяйства.
Напомним, Юбилейный парк в этом году благоустроили по программе «Решаем вместе». Но когда пришло время принимать работы, оказалось, подрядчики не только не уложились в сроки, но еще и накосячили. Да так, что Ярославль прославился на всю Россию: в качестве аттракциона для детей поставили горку из грязи. После разразившегося скандала ее убрали и на этом месте соорудили новый детский городок. Но многие опять не довольны. Эксперты считают, что площадка может быть опасной для детей.