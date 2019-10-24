«Еще одно ноу-хау»: посетителей Юбилейного парка поразила странная ливневка

Посетители Юбилейного парка в Ярославле продолжают находить в нем странные детали. Казалось бы, после горки из грязи ярославцев уже трудно чем-то удивить. Но парк смог.



- Ещё одно ноу-хау - ливневка на газоне! Находится на аллее от ДК Добрынина к фонтану, метров 30 не доходя до фонтана, - написал в группе «Дороги Ярославля» Андрей Земсков.



Мы попросили мэрию Ярославля объяснить необычное инженерное решение.



- Это старая ливневка, она не подключена к сети. Ее закроют. Подрядчику уже направлено замечание, - прокомментировали в департаменте городского хозяйства.