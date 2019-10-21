В Ярославле вместо горки из грязи поставили детский городок: красивый, но, возможно, опасный

В выходные в Ярославле прошёл праздник в честь окончания ремонта в Юбилейном парке. Аниматоры, шарики, музыка — всё, как положено. Одни гости на празднике веселились с чиновниками, другие — немного недоумевали от происходящего.
— Сам парк до конца не доделан, — уверен житель «Пятёрки» Александр Берегов. — Центральные аллеи переложили плиткой и новым асфальтом, фонтан переделали, площадку перед сценой, но дальше — тлен и запустение. Плюс по мелочи не учли интересы людей. С двух сторон от аллеи видны тропинки, вместо того чтоб сделать там переход, его сместили чуть дальше для красоты и симметрии. Даю зуб, что народная тропа в конце концов победит.
А вот архитекторы, которые пришли в парк вместе с чиновниками, единогласно одобрили восстановленную чашу фонтана. Её центральная часть облицована влагостойким термодеревом, благодаря чему, уверяют, она долговечнее и может заменить лавочку.
Ещё одну ложку дёгтя к празднику добавили общественники. Они заподозрили, что с детским городком в Юбилейном парке, который поставили вместо горки из грязи, что-то не так. Обратились за консультацией к экспертам, а те завили, что к этой конструкции нельзя подпускать детей.
— С этой конструкцией всё не так, — сообщила изданию 76.RU технический и судебный эксперт ассоциации по благоустройству, озеленению территорий и обучению граждан «Город» Наталья Зинченко. — Этот детский городок нельзя эксплуатировать в парке, так как это опасно. Он предназначен для индивидуального пользования — например для дачи.
Но в мэрии уверяют, что повода для беспокойства нет и конструкция безопасна.
— Сертифицированный детский игровой комплекс, установленный в Юбилейном парке, предназначен для детей и подростков от 3 до 14 лет, — объяснили в пресс-службе мэрии Ярославля. — Площадка была приобретена у официального поставщика бренда Rainbow в Санкт-Петербурге. Игровой комплекс имеет в соответствии с действующими нормативами необходимый пакет документов — это паспорт и сертификаты соответствия. Все элементы сделаны с использованием безвредных материалов и соблюдением требований безопасности.
Большой скандал разразился ещё до того, как закупили этот детский городок. До него здесь поставили горку из грязи. Но горожане стали ругаться. Да так громко, что эту конструкцию даже обсмеял Иван Ургант в эфире Первого канала. После этого горку демонтировали и заказали детский городок.
Благоустройство Юбилейного парка, в частности территории со стороны улицы Чехова, будет продолжено в следующем году. Кроме того, архитектор Сергей Буров высказался за создание зелёного ограждения по всему периметру парка.