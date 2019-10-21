В Ярославле вместо горки из грязи поставили детский городок: красивый, но, возможно, опасный

Не все жители остались довольны качеством благоустройства Юбилейного парка Фото: Александр Берегов, мэрия Ярославля

В выходные в Ярославле прошёл праздник в честь окончания ремонта в Юбилейном парке. Аниматоры, шарики, музыка — всё, как положено. Одни гости на празднике веселились с чиновниками, другие — немного недоумевали от происходящего.

— Сам парк до конца не доделан, — уверен житель «Пятёрки» Александр Берегов. — Центральные аллеи переложили плиткой и новым асфальтом, фонтан переделали, площадку перед сценой, но дальше — тлен и запустение. Плюс по мелочи не учли интересы людей. С двух сторон от аллеи видны тропинки, вместо того чтоб сделать там переход, его сместили чуть дальше для красоты и симметрии. Даю зуб, что народная тропа в конце концов победит.



Власти обещают продолжить благоустраивать парк в следующем году Фото: Александр Берегов

А вот архитекторы, которые пришли в парк вместе с чиновниками, единогласно одобрили восстановленную чашу фонтана. Её центральная часть облицована влагостойким термодеревом, благодаря чему, уверяют, она долговечнее и может заменить лавочку.

Ещё одну ложку дёгтя к празднику добавили общественники. Они заподозрили, что с детским городком в Юбилейном парке, который поставили вместо горки из грязи, что-то не так. Обратились за консультацией к экспертам, а те завили, что к этой конструкции нельзя подпускать детей.

— С этой конструкцией всё не так, — сообщила изданию 76.RU технический и судебный эксперт ассоциации по благоустройству, озеленению территорий и обучению граждан «Город» Наталья Зинченко. — Этот детский городок нельзя эксплуатировать в парке, так как это опасно. Он предназначен для индивидуального пользования — например для дачи.



Эксперты ассоциации «Город» уверены, что этим городком пользоваться нельзя Фото: ассоциация «Город»

Но в мэрии уверяют, что повода для беспокойства нет и конструкция безопасна.

— Сертифицированный детский игровой комплекс, установленный в Юбилейном парке, предназначен для детей и подростков от 3 до 14 лет, — объяснили в пресс-службе мэрии Ярославля. — Площадка была приобретена у официального поставщика бренда Rainbow в Санкт-Петербурге. Игровой комплекс имеет в соответствии с действующими нормативами необходимый пакет документов — это паспорт и сертификаты соответствия. Все элементы сделаны с использованием безвредных материалов и соблюдением требований безопасности.



Такой детский городок поставили на месте горки из грязи Фото: мэрия Ярославля