«Чтобы без работы не сидеть»: у прудов в Брагино сначала уложили, а потом сломали новый асфальт

В парке у прудов разломали уложенный асфальт и бордюры

Жителей Ярославля возмутило то, что происходит в парке 30-летия Победы, который благоустраивают по программе «Решаем вместе». Здесь неожиданно начали ломать, то что уже было сделано.



— Ремонт по особой технологии, сначала положили асфальт и бордюры, теперь все роют под освещение и все сами же ломают тракторами. Ужас!!! Отмывание денег? Или особенности ремонта? — пишут в группе «Жесть Ярославль» во «ВКонтакте».

Люди оставляют под постом возмущенные комментарии:



— Чтобы без работы не сидеть. Самое время отправить в передачу Урганту.

