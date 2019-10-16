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«Чтобы без работы не сидеть»: у прудов в Брагино сначала уложили, а потом сломали новый асфальт

Очевидцы рассказали, что происходит в парке 30-летия Победы в Ярославле

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В парке у прудов разломали уложенный асфальт и бордюры

В парке у прудов разломали уложенный асфальт и бордюры

Жителей Ярославля возмутило то, что происходит в парке 30-летия Победы, который благоустраивают по программе «Решаем вместе». Здесь неожиданно начали ломать, то что уже было сделано.

— Ремонт по особой технологии, сначала положили асфальт и бордюры, теперь все роют под освещение и все сами же ломают тракторами. Ужас!!! Отмывание денег? Или особенности ремонта? — пишут в группе «Жесть Ярославль» во «ВКонтакте».

Люди оставляют под постом возмущенные комментарии:

— Чтобы без работы не сидеть. Самое время отправить в передачу Урганту.

Мы адресовали вопрос о том, что происходит в парке, в мэрию города. Ждем ответ.

Жители возмущены, что работы по ремонту освещения нельзя было провести до того, как уложили асфальт

Жители возмущены, что работы по ремонту освещения нельзя было провести до того, как уложили асфальт

Напомним, горожане были в шоке от благоустройства по программе «Решаем вместе» Юбилейного парка. Здесь подрядчик поставил для детей горку из грязи. Аттракцион в своем шоу высмеял Иван Ургант. В мэрии сообщили, что горка выполнена не по проекту. Ее убрали, а вместо нее поставили новый городок.

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    КОММЕНТАРИИ (14)

    Ирина
    16 окт 2019 в 08:35

    Ремонт ужасный. Невозможно пройти на остановку ул.Панина не испачкавшись. Каждый день преодолеваешь препятствия. Зря голосовала за этот проект.

    Гость
    16 окт 2019 в 08:38

    Надо Ургандта в Брагино призвать, тогда все сразу наладится.

    гость
    16 окт 2019 в 08:16

    не для людей эта страна.