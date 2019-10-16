«Чтобы без работы не сидеть»: у прудов в Брагино сначала уложили, а потом сломали новый асфальт

Жителей Ярославля возмутило то, что происходит в парке 30-летия Победы, который благоустраивают по программе «Решаем вместе». Здесь неожиданно начали ломать, то что уже было сделано.
— Ремонт по особой технологии, сначала положили асфальт и бордюры, теперь все роют под освещение и все сами же ломают тракторами. Ужас!!! Отмывание денег? Или особенности ремонта? — пишут в группе «Жесть Ярославль» во «ВКонтакте».
Люди оставляют под постом возмущенные комментарии:
— Чтобы без работы не сидеть. Самое время отправить в передачу Урганту.
Мы адресовали вопрос о том, что происходит в парке, в мэрию города. Ждем ответ.
Напомним, горожане были в шоке от благоустройства по программе «Решаем вместе» Юбилейного парка. Здесь подрядчик поставил для детей горку из грязи. Аттракцион в своем шоу высмеял Иван Ургант. В мэрии сообщили, что горка выполнена не по проекту. Ее убрали, а вместо нее поставили новый городок.