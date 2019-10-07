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В Ярославле скандальную горку из грязи сделают поменьше

Для начала — выпрямят

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Горка должна стать ниже и прямее

Горка должна стать ниже и прямее

Скандальная история о горке из грязи в Юбилейном парке дошла до самого верха. Детский городок, который ярославцы активно критиковали на прошлой неделе, обсудили на еженедельном совещании в мэрии Ярославля.

Горка-грязь действительно оказалась неправильной. По проекту, она должна быть не выше 90 сантиметров и не извилистой, а прямой.

— До того как предложить проект новой детской площадки, мы посетили парк и не увидели большого количества детей в городке. Зато веселье происходило на невзрачном холмике со стороны гаражей. Это и послужило идеей создать такую горку. Но подрядчик не смог воплотить замысел проектировщика, — рассказал Цымбалов.

Горку должны переделать. Произойдет это, скорее всего, уже на этой неделе.

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    КОММЕНТАРИИ (2)

    Гость
    7 окт 2019 в 13:58

    Горка из грязи, в Юбилейном парке, мда... Что ни инициатива, все проходит через одно место...надоело это безумие

    tina
    7 окт 2019 в 13:54

    "Гениальные" замыслы последнее время у проектировщиков, которые, мягко говоря, вызывают удивление и недоумение, начиная с "бабищ" на клумбе, установленных весной и, заканчивая горкой в куче осенней грязи