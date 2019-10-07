В Ярославле скандальную горку из грязи сделают поменьше

Скандальная история о горке из грязи в Юбилейном парке дошла до самого верха. Детский городок, который ярославцы активно критиковали на прошлой неделе, обсудили на еженедельном совещании в мэрии Ярославля.



Горка-грязь действительно оказалась неправильной. По проекту, она должна быть не выше 90 сантиметров и не извилистой, а прямой.



— До того как предложить проект новой детской площадки, мы посетили парк и не увидели большого количества детей в городке. Зато веселье происходило на невзрачном холмике со стороны гаражей. Это и послужило идеей создать такую горку. Но подрядчик не смог воплотить замысел проектировщика, — рассказал Цымбалов.

