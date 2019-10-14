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В «Юбилейном» парке вместо горки из грязи поставили новый городок: что опять не нравится ярославцам

Детскую площадку активно обсуждают в соцсетях

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Новый городок в «Юбилейном» парке Ярославля

Новый городок в «Юбилейном» парке Ярославля

В «Юбилейном» парке вместо скандальной горки из грязи, о которой рассказал в своем шоу даже Иван Ургант, поставили новый городок. Его монтаж пока не завершен, но какой будет площадка, уже можно представить. Городок не похож на те, которые сейчас стоят по всему Ярославлю. Но при этом его вид более привычен для горожан, чем у появившегося по соседству городка из бревен.

Многим новая площадка пришлась по вкусу. Но все-таки есть и недовольные.

— Очень интересный факт. Оперативно, без каких-либо обязательных тендеров приобрели и поставили далеко не дешёвый городок. Видимо, сами в правительстве скинулись, дабы не влетело, — пишет Андрей Малков в группе «Жесть Ярославль» во «ВКонтакте».

Ярославцам площадка понравилась больше, чем горка из грязи

Ярославцам площадка понравилась больше, чем горка из грязи

— А кто вернет деньги за уже построенную, Ургантом прорекламированную горку? Почему о них забыли? Ведь за горку из грязи деньги же заплатили, тогда где они? — спрашивает Александр Алексеев.

— Городок-то хорош, но маловат. В выходные дни детей в парке очень много, по размеру таких было два, и один маленький для малышей. Пусть хоть старые два вернут. Я даже готова сама прийти и покрасить, пока ребенок в саду, — оставила отзыв Любовь Скачкова.

Мы адресовали эти вопросы в пресс-службу мэрии. 

Но определенные вопросы у жителей появились и к этой площадке

Но определенные вопросы у жителей появились и к этой площадке

Напомним, горка из грязи появилась в ярославском парке в октябре и сразу вызвала негодование горожан. В мэрии сообщили, что аттракцион сделан не по проекту и его демонтируют. Вместо нее мэр Владимир Волков велел установить новый городок. А 19 октября власти пригласили горожан на большой праздник, посвященный реконструкции парка «Юбилейный».

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    КОММЕНТАРИИ (3)

    гость
    14 окт 2019 в 17:22

    Так вы и подрядчика спросите, кто городок оплачивал-они или неизвестный косякоустранитель, интересно сравнить будет. И исключена ли предыдущая горка из контракта. А так , похоже , Детский игровой комплекс Саншайн Дабл Вамми (Sunshine Double Wammy) встречается от 1 380 000 ургантов (без доставки и установки)

    Наталья
    14 окт 2019 в 17:22

    Интересно, что будут праздновать 19 октября? Отремонтировали часть дорожек, обшили деревяшечками фонтан и сцену и поставили у сцены два новых фонаря? Второстепенные дорожки как после бомбёжки, забор старый ужасный! Городок - ну не фонтан, мягко говоря... Что праздновать-то???

    Гость
    14 окт 2019 в 16:44

    Если кому то не нравится этот детский городок то поставьте его в парке 30 лет победы , там такой беспредел натворили