В «Юбилейном» парке вместо горки из грязи поставили новый городок: что опять не нравится ярославцам

В «Юбилейном» парке вместо скандальной горки из грязи, о которой рассказал в своем шоу даже Иван Ургант, поставили новый городок. Его монтаж пока не завершен, но какой будет площадка, уже можно представить. Городок не похож на те, которые сейчас стоят по всему Ярославлю. Но при этом его вид более привычен для горожан, чем у появившегося по соседству городка из бревен.



Многим новая площадка пришлась по вкусу. Но все-таки есть и недовольные.



— Очень интересный факт. Оперативно, без каких-либо обязательных тендеров приобрели и поставили далеко не дешёвый городок. Видимо, сами в правительстве скинулись, дабы не влетело, — пишет Андрей Малков в группе «Жесть Ярославль» во «ВКонтакте».