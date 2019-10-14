В «Юбилейном» парке вместо горки из грязи поставили новый городок: что опять не нравится ярославцам

В «Юбилейном» парке вместо скандальной горки из грязи, о которой рассказал в своем шоу даже Иван Ургант, поставили новый городок. Его монтаж пока не завершен, но какой будет площадка, уже можно представить. Городок не похож на те, которые сейчас стоят по всему Ярославлю. Но при этом его вид более привычен для горожан, чем у появившегося по соседству городка из бревен.
Многим новая площадка пришлась по вкусу. Но все-таки есть и недовольные.
— Очень интересный факт. Оперативно, без каких-либо обязательных тендеров приобрели и поставили далеко не дешёвый городок. Видимо, сами в правительстве скинулись, дабы не влетело, — пишет Андрей Малков в группе «Жесть Ярославль» во «ВКонтакте».
— А кто вернет деньги за уже построенную, Ургантом прорекламированную горку? Почему о них забыли? Ведь за горку из грязи деньги же заплатили, тогда где они? — спрашивает Александр Алексеев.
— Городок-то хорош, но маловат. В выходные дни детей в парке очень много, по размеру таких было два, и один маленький для малышей. Пусть хоть старые два вернут. Я даже готова сама прийти и покрасить, пока ребенок в саду, — оставила отзыв Любовь Скачкова.
Мы адресовали эти вопросы в пресс-службу мэрии.
Напомним, горка из грязи появилась в ярославском парке в октябре и сразу вызвала негодование горожан. В мэрии сообщили, что аттракцион сделан не по проекту и его демонтируют. Вместо нее мэр Владимир Волков велел установить новый городок. А