Они лезут в квартиры: крысы атаковали дом в Брагино

В Ярославле в Брагино жители дома № 23 на проспекте Дзержинского уже боятся заходить в собственные квартиры из-за крыс.
Брагинцы рассказывают, что грызунами кишит весь подвал, а затем они перебегают в квартиры. В группу во «ВКонтакте» «Подслушано в Ярославле» написала жительница одной из квартир и выложила фотографию, на которой видна часть коробки и грызуны, прикованные к ней.
— Достала из-под газовой плиты, прилипли на клей, — пишет автор публикации. — Управляющая компания говорит, что травила на прошлой неделе.
Чтобы разобраться в ситуации, мы обратились в управляющую компанию Дзержинского района.
— Заявок о том, что дом кишит крысами, нам не поступало, — сообщают в организации. — У нас с компанией, которая занимается дератизацией, есть договор. У них есть план, которому они следуют, но, если у нас есть внеплановые заявки, мы непременно сообщаем, и они выезжают на место.
После звонка из редакции 76.RU в управляющую компанию Дзержинского района там решили еще раз провести осмотр дома и его дератизацию уже завтра, 15 октября.