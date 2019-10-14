Они лезут в квартиры: крысы атаковали дом в Брагино

В Ярославле в Брагино жители дома № 23 на проспекте Дзержинского уже боятся заходить в собственные квартиры из-за крыс.



Брагинцы рассказывают, что грызунами кишит весь подвал, а затем они перебегают в квартиры. В группу во «ВКонтакте» «Подслушано в Ярославле» написала жительница одной из квартир и выложила фотографию, на которой видна часть коробки и грызуны, прикованные к ней.



— Достала из-под газовой плиты, прилипли на клей, — пишет автор публикации. — Управляющая компания говорит, что травила на прошлой неделе.