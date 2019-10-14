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Они лезут в квартиры: крысы атаковали дом в Брагино

Ярославцы боятся заходить в собственные дома

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Целый выводок крыс увидели в подъезде

Целый выводок крыс увидели в подъезде

В Ярославле в Брагино жители дома № 23 на проспекте Дзержинского уже боятся заходить в собственные квартиры из-за крыс.

Брагинцы рассказывают, что грызунами кишит весь подвал, а затем они перебегают в квартиры. В группу во «ВКонтакте» «Подслушано в Ярославле» написала жительница одной из квартир и выложила фотографию, на которой видна часть коробки и грызуны, прикованные к ней.

— Достала из-под газовой плиты, прилипли на клей, — пишет автор публикации. — Управляющая компания говорит, что травила на прошлой неделе.

Чтобы разобраться в ситуации, мы обратились в управляющую компанию Дзержинского района.

— Заявок о том, что дом кишит крысами, нам не поступало, — сообщают в организации. — У нас с компанией, которая занимается дератизацией, есть договор. У них есть план, которому они следуют, но, если у нас есть внеплановые заявки, мы непременно сообщаем, и они выезжают на место.

После звонка из редакции 76.RU в управляющую компанию Дзержинского района там решили еще раз провести осмотр дома и его дератизацию уже завтра, 15 октября.

А у вас в доме водятся крысы? Видели их? Напишите нам в личку во «ВКонтакте»!

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    КОММЕНТАРИИ (6)

    14 окт 2019 в 15:03

    Как про проблемы с псевдо - конторами, которые пытаются навариться на домофонах в Брагино, то тишина, а как крыски в каком-то доме, то - новость дня. Странные приоритеты.

    Опля
    14 окт 2019 в 16:18

    Крысы существуют. Свердлова 76 - бегают от мусорки до нор, которые находятся прямо у входа в подъезд.

    Гость
    14 окт 2019 в 15:04

    Уже разобрались что это фейк. А доблестные сми поторопились выложить!