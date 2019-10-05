В Рыбинском парке, где ничего нельзя, развалился мостик за три миллиона рублей

В список работ входили разборка первоначальной кирпичной кладки стен, столбов, колонн, сводов, арок, глав или позднейших пристроек и заделок в памятниках. Ещё строители должны были восстановить фундамент, расчистить на вкопанных элементах поверхность кирпича и укрепить кладку. Сдать работы обещали к 1 октября. Вместо этого «сдали» обрушившуюся конструкцию.

В Карякинском парке в Рыбинске развалился мостик, на реставрацию которого власти потратили три миллиона рублей из бюджета. Всё это администрация делала открыто и даже с гордостью.

— Мост неоднократно перестраивали в советское время, и от него ничего не осталось, — объяснила пресс-секретарь главы администрации Рыбинска Мила Черкашина. — Две опоры только от первоначального мостика до сегодняшнего дня сохранились.



Местные жители даже подозревают, что реставраторы могли специально развалить конструкцию, потому что восстановить его было сложно, а то и практически невозможно. Этот мостик исторический, он был построен в 1903 году. Силикатный кирпич, из которого была сделана конструкция моста, в России начали производить с 1930 года. При разборе его обнаружили трёх видов: белого, розового и серого цвета. А кроме того арматуру и бетон. Это говорит о том, что в советский период мост перестраивали как минимум трижды.



«Карякинский сад» в Рыбинске считается одним из лучших мест для отдыха горожан и туристов. Недавно это место прославилось как «парк, в котором ничего нельзя» из-за десятков запретов, которыми утыкано всё пространство.

