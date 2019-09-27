В Ярославской области возле железнодорожных путей нашли 33 артиллерийских снаряда

Работники железнодорожной станции возле деревни Пуршево в Некоузском районе Ярославской области во время обхода путей заметили металлические предметы. О находке они сообщили правоохранителям. На место приехали сотрудники инженерно-технической группы ОМОН. Действительно, было чего опасаться — оказалось, что рабочие нашли 33 артиллерийских снаряда времён Великой Отечественной войны.



— В результате обследования было обнаружено и установлено 33 артиллерийских снаряда, калибра 122 миллиметра, которые представляют первую степень опасности, — рассказали в Росгвардии Ярославля. — С соблюдением всех мер безопасности снаряды вывезены в ближайший песчаный карьер для уничтожения накладным зарядом.

