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В Ярославской области возле железнодорожных путей нашли 33 артиллерийских снаряда

На место вызвали ОМОН

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Снаряды нашли недалеко от деревни

Снаряды нашли недалеко от деревни

Работники железнодорожной станции возле деревни Пуршево в Некоузском районе Ярославской области во время обхода путей заметили металлические предметы. О находке они сообщили правоохранителям. На место приехали сотрудники инженерно-технической группы ОМОН. Действительно, было чего опасаться — оказалось, что рабочие нашли 33 артиллерийских снаряда времён Великой Отечественной войны.

— В результате обследования было обнаружено и установлено 33 артиллерийских снаряда, калибра 122 миллиметра, которые представляют первую степень опасности, — рассказали в Росгвардии Ярославля. — С соблюдением всех мер безопасности снаряды вывезены в ближайший песчаный карьер для уничтожения накладным зарядом.

Такие находки в Ярославской области не редкость. Боевой снаряд нашли в Угличе в стене бани, в Ярославле рядом с торговым центром в Брагино прохожие обнаружили мину, а в Заволжском районе мужчина нашёл миномётный снаряд.

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    КОММЕНТАРИИ (1)

    Гость
    27 сен 2019 в 21:16

    Эхо войны