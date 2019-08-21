В Угличе в стене бани нашли опасный боевой снаряд

В Ярославской области часто находят мины времён Великой Отечественной войны. Но этот снаряд нашли там, где точно никто не ожидал найти. В Угличе местный житель нашёл на своём участке бомбу, когда пытался снести старую баню. Опасный снаряд лежал в стене между брёвнами. Испугавшись, мужчина позвонил в полицию. Прибыли сотрудники Росгвардии и оцепили опасный участок.



— В ходе осмотра обнаруженного предмета взрывотехники установили, что данный 76-мм артиллерийский шрапнельный снаряд представляет опасность, поскольку прошел канал ствола и имеет следы повреждения. С помощью специального оборудования снаряд перемещен во взрывобезопасный контейнер и с соблюдением необходимых мер безопасности вывезен для уничтожения на специализированном транспорте инженерно-технической группы ОМОН Росгвардии, после чего на полигоне уничтожен накладным зарядом, — сообщили в пресс-службе управления Росгвардии России по Ярославской области.