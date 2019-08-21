21 августа среда
СЕЙЧАС +22°С
usd 66.78
eur 73.98

Темы

СЕЙЧАС +22°С
usd 66.78
eur 73.98

Все новости

Все новости
Город

В Угличе в стене бани нашли опасный боевой снаряд

Бомба пролежала там много лет, и никто о ней не знал

Поделиться

1 236
1 Обсудить

Из-за деформации неразорвавшийся снаряд представляет большую опасность

Фото: Росгвардия Ярославль / Vk.com

В Ярославской области часто находят мины времён Великой Отечественной войны. Но этот снаряд нашли там, где точно никто не ожидал найти. В Угличе местный житель нашёл на своём участке бомбу, когда пытался снести старую баню. Опасный снаряд лежал в стене между брёвнами. Испугавшись, мужчина позвонил в полицию. Прибыли сотрудники Росгвардии и оцепили опасный участок.

— В ходе осмотра обнаруженного предмета взрывотехники установили, что данный 76-мм артиллерийский шрапнельный снаряд представляет опасность, поскольку прошел канал ствола и имеет следы повреждения. С помощью специального оборудования снаряд перемещен во взрывобезопасный контейнер и с соблюдением необходимых мер безопасности вывезен для уничтожения на специализированном транспорте инженерно-технической группы ОМОН Росгвардии, после чего на полигоне уничтожен накладным зарядом, — сообщили в пресс-службе управления Росгвардии России по Ярославской области.

76-мм артиллерийский снаряд опасен, поскольку прошёл канал ствола и имеет следы повреждения

76-мм артиллерийский снаряд опасен, поскольку прошёл канал ствола и имеет следы повреждения

На протяжении стольких лет снаряд находился в стене. И никто об этом не знал. Специалисты рассказали, что такой снаряд способен поразить всё живое на расстоянии до нескольких сотен метров.

Недавно опасный боевой снаряд нашли в Брагино вблизи торгового центра.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

бомбабоевой снаряд

оцените материал

    Поделиться

    Увидели опечатку?
    Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    КОММЕНТАРИИ (1)

    гость
    21 авг 2019 в 16:42

    Во народ баньку выстроил! До сих пор стоит!