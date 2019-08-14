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В Брагино недалеко от торгового центра нашли боевой снаряд

На мину наткнулись местные жители

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Снаряд нашли в кустах

Фото: Росгвардия Ярославль / Vk.com

В Брагино местные жители обнаружили бомбу времен Великой Отечественной войны. Испугавшись, они позвонили в полицию. Боевой снаряд обследовали взрывотехники ОМОН Росгвардии, прибывшие на пустырь недалеко от торгового центра «Аксон». Видимо, после дождей размыло грунт и мина оказалась на поверхности.

— Специалисты установили, что данным предметом является 82-мм мина без взрывателя, с пороховым зарядом и со следами коррозии. Снаряд с соблюдением всех мер безопасности был вывезен на полигон и уничтожен, — сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Ярославской области.

В Ярославле и области местные жители часто натыкаются на бомбы времён войны. Например, недавно ярославец нашёл в Заволжском районе опасный миномётный снаряд.

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