В Брагино недалеко от торгового центра нашли боевой снаряд

В Брагино местные жители обнаружили бомбу времен Великой Отечественной войны. Испугавшись, они позвонили в полицию. Боевой снаряд обследовали взрывотехники ОМОН Росгвардии, прибывшие на пустырь недалеко от торгового центра «Аксон». Видимо, после дождей размыло грунт и мина оказалась на поверхности.



— Специалисты установили, что данным предметом является 82-мм мина без взрывателя, с пороховым зарядом и со следами коррозии. Снаряд с соблюдением всех мер безопасности был вывезен на полигон и уничтожен, — сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Ярославской области.

