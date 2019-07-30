«Представляет опасность для окружающих»: в Ярославле нашли миномётный снаряд

Опасную находку нашёл мужчина в лесу в Заволжском районе Ярославля. Житель села Вакарево, которое находится недалеко от Прусовских карьеров, нашёл на песке мину. Мужчина понял, что боеприпас может быть опасен, и обратился в полицию.



— На место незамедлительно прибыли сотрудники инженерно-технической группы управления Росгвардии по Ярославской области. Специалисты обследовали подозрительный предмет и установили, что перед ними 82-миллиметровая минометная мина, которая представляет опасность для окружающих, — сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Ярославской области.

