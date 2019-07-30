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«Представляет опасность для окружающих»: в Ярославле нашли миномётный снаряд

Где нашли опасную находку

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Ярославец обнаружил боевой снаряд недалеко от Прусовских карьеров

Фото: Росгвардия

Опасную находку нашёл мужчина в лесу в Заволжском районе Ярославля. Житель села Вакарево, которое находится недалеко от Прусовских карьеров, нашёл на песке мину. Мужчина понял, что боеприпас может быть опасен, и обратился в полицию.

— На место незамедлительно прибыли сотрудники инженерно-технической группы управления Росгвардии по Ярославской области. Специалисты обследовали подозрительный предмет и установили, что перед ними 82-миллиметровая минометная мина, которая представляет опасность для окружающих, — сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Ярославской области.

Взрывотехники ярославского ОМОНа обследовали мину, а затем уничтожили на месте.

А осенью в Толгском монастыре нашли сразу две большие бомбы. Снаряды откопали во время стройки.

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