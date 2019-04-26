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Город

«Я приехал надолго и уезжать не собираюсь»: мэр Ярославля поделился мнением о зарплатах

О чём говорил Владимир Волков с журналистами во время пресс-завтрака на речном трамвайчике

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Мэр Ярославля считает, что каждый человек должен стремиться зарабатывать больше

Фото: Михаил Контуев

Сегодня мэр Ярославля Владимир Волков провел пресс-завтрак. Журналистов он собрал на борту речного трамвайчика. На пассажирском теплоходике «Москва» все вместе они прокатились от бывшего речного вокзала до Толги и обратно.

Говорили о ремонте дорог, работе транспорта, кадровых перестановках в мэрии, сносе незаконного торгового центра «Аквилон», о личной жизни главы города и другом. Подробнее можно посмотреть в нашей онлайн-трансляции. Но одно важное заявление мэр Владимир Волков сделал в конце поездки во время неформальной беседы.

— Я в Ярославль приехал надолго и уезжать отсюда не собираюсь, — сказал он. — По крайней мере, планов таких нет.

Также сегодня Владимир Волков поделился своим мнением о том, сколько должны зарабатывать люди.

— Каждый человек должен зарабатывать столько, сколько потратил времени и сил, — считает градоначальник. — И каждый должен стремиться зарабатывать больше.

Владимир Волков переехал в Ярославль в октябре прошлого года, когда был назначен на пост и. о. мэра. Уже через месяц депутаты муниципалитета избрали его на пост главы города. Его предшественник Владимир Слепцов перед тем, как уехал из Ярославля в Солнечногорск, также заявлял, что покидать пост и уезжать из Ярославля не намерен.

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Михаил Контуев

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КОММЕНТАРИИ (7)

Житель
26 апр 2019 в 13:50

Очередная пиаракция. Нет ни одной иниациативы мера, которую бы положительно, восприняли ярославцы, все не для людей. Лучше бы вместе с замами вышел на уборку от грязи Ярославля. Пользы было бы больше. Все хуже и хуже. Есть хорошая русская поговорка:язык без костей, все подряд говорит.

Яков Семеныч
26 апр 2019 в 13:04

Оговорился по Фрейду, зарабатывать он сюды приперся.

Гость
26 апр 2019 в 13:02

Как-то знаково - прокатились именно по тому маршруту, который хотели закрыть.