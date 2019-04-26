«Я приехал надолго и уезжать не собираюсь»: мэр Ярославля поделился мнением о зарплатах

Говорили о ремонте дорог, работе транспорта, кадровых перестановках в мэрии, сносе незаконного торгового центра «Аквилон», о личной жизни главы города и другом. Подробнее можно посмотреть в нашей онлайн-трансляции . Но одно важное заявление мэр Владимир Волков сделал в конце поездки во время неформальной беседы.

Сегодня мэр Ярославля Владимир Волков провел пресс-завтрак. Журналистов он собрал на борту речного трамвайчика. На пассажирском теплоходике «Москва» все вместе они прокатились от бывшего речного вокзала до Толги и обратно .

— Я в Ярославль приехал надолго и уезжать отсюда не собираюсь, — сказал он. — По крайней мере, планов таких нет.



Также сегодня Владимир Волков поделился своим мнением о том, сколько должны зарабатывать люди.



— Каждый человек должен зарабатывать столько, сколько потратил времени и сил, — считает градоначальник. — И каждый должен стремиться зарабатывать больше.



Владимир Волков переехал в Ярославль в октябре прошлого года, когда был назначен на пост и. о. мэра. Уже через месяц депутаты муниципалитета избрали его на пост главы города. Его предшественник Владимир Слепцов перед тем, как уехал из Ярославля в Солнечногорск, также заявлял, что покидать пост и уезжать из Ярославля не намерен.

